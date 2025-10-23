CHANGAN: Η καινοτομία στην αυτοκίνηση φοράει... ευρωπαϊκό κουστούμι

Η άφιξη της CHANGAN αλλάζει το τοπίο στην Ελλάδα. Με ευρωπαϊκό design, κορυφαία τεχνολογία και μια νέα, σύγχρονη αίσθηση πολυτέλειας.

Για το ελληνικό κοινό, η CHANGAN μπορεί να είναι ένα νέο brand, στην πραγματικότητα όμως μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία με 163 χρόνια ιστορίας και πάνω από 27 εκατομμύρια οχήματα στο ενεργητικό της.

Πρόκειται για την τέταρτη σε μέγεθος αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, εντούτοις παρά τις τεράστιες πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο σχέδιο επέκτασης σε όλες τις αγορές του κόσμου.



Η CHANGAN πραγματοποιεί τα πρώτα αποφασιστικά βήματα στην ευρωπαϊκή αγορά, με την Ελλάδα να αποτελεί μία από τις πρώτες χώρες στις οποίες επέλεξε να δραστηριοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό εμπιστεύτηκε αναμφίβολα τον καταλληλότερο συνεργάτη, που δεν είναι άλλος από την Autohellas. Η τελευταία έχει παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1974 και αποτελεί μέλος του ευρύτερου Ομίλου Βασιλάκη, που έχει συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη των μεταφορών στην Ελλάδα — από τους δρόμους έως τους αιθέρες, με την Aegean Airlines.

Με ευρωπαϊκό αέρα και ελληνική υπογραφή!

Η εξωστρεφής στρατηγική της CHANGAN επιβεβαιώνεται και από τη δημιουργία μιας σειράς κέντρων Έρευνας & Εξέλιξης και Σχεδιασμού εκτός του κινεζικού εδάφους. Για παράδειγμα, το σχεδιαστικό κέντρο στο Τορίνο ξεκίνησε να λειτουργεί ήδη από το 2003, με στόχο να διερευνήσει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών και να εξασφαλίσει στα νέα μοντέλα της εταιρείας την κομψότητα και τον χαρακτήρα που περιμένει ο οδηγός της «Γηραιάς Ηπείρου».

Από τους 990 σχεδιαστές που συνολικά απασχολεί η CHANGAN, οι 330 είναι Ευρωπαίοι, ανάμεσά τους και ο Έλληνας σχεδιαστής Γιώργος Κούκος, που φέρνει στο τιμόνι του design τη δική του δημιουργική ματιά, υπογράφοντας το Deepal S07, ενός εκ των δύο SUV που πλέον διατίθενται και στη χώρα μας.

Το design στο επίκεντρο

Είτε αναζητάς το φουτουριστικό στυλ και την high-tech αίσθηση του Deepal S07 είτε την πρακτικότητα με σπορ χαρακτήρα του Deepal S05, η CHANGAN προσφέρει μια νέα μορφή πολυτέλειας στην καθημερινή οδήγηση.



Το Deepal S07 και το Deepal S05 αποτελούν αναμφίβολα προτάσεις που φέρνουν μια νέα αισθητική στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Το Deepal S07, ένα D-SUV με φουτουριστικό χαρακτήρα, ξεχωρίζει για τις γραμμές «ψηφιακού origami», τα φωτιστικά Star Leaf και Star Flame, τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο και τις κρυφές χειρολαβές που δίνουν μια αίσθηση κομψότητας και δυναμισμού. Το εσωτερικό του παραπέμπει σε lounge yacht, με περιστρεφόμενη οθόνη 15,6’’ έτσι ώστε να μπορεί να προσανατολίζεται προ την πλευρά του οδηγού ή του συνοδηγού, head-up display, πανοραμική οροφή και ατμοσφαιρικό φωτισμό σε 64 αποχρώσεις. Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με φροντίδα, από τις ραφές των καθισμάτων μέχρι τα υλικά των επενδύσεων.



Το Deepal S05 από την άλλη είναι ένα compact C-SUV, ο σχεδιασμός του οποίου χαρακτηρίζεται από πιο έντονες καμπύλες και ένα πιο μυώδες παρουσιαστικό. Ο δυναμικός του σχεδιασμός τονίζεται από τα LED φώτα ημέρας, τις ενεργές γρίλιες και το χαρακτηριστικό σπόιλερ οροφής. Στο εσωτερικό, τα αναδιπλούμενα καθίσματα με υποστήριξη ποδιών και οι ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης αποδεικνύουν ότι η πολυτέλεια μπορεί να συνδυαστεί με την καθημερινή πρακτικότητα.

Ένα κατάστημα–προορισμός

Η νέα έκθεση της CHANGAN στη λεωφόρο Κηφισίας 292 δεν είναι απλώς ένα σημείο πώλησης. Είναι ένας χώρος design και εμπειρίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει τη φιλοσοφία της μάρκας, να δει από κοντά τα νέα μοντέλα και να βιώσει την εμπειρία ενός test drive. Η παρουσία της CHANGAN στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και Designer Outlet (από 1/12) ενισχύει τη σύνδεση με το κοινό, μετατρέποντας την επαφή με το brand σε τρόπο ζωής.

Status symbol για μια νέα εποχή

Η CHANGAN αυτοπροσδιορίζεται ως mainstream electrified brand, αλλά με έμφαση σε στοιχεία που ξεπερνούν τα συνηθισμένα: τεχνολογία αιχμής, πολυτέλεια, ποιότητα και ασφάλεια σε ανταγωνιστική τιμή. «Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την ηλεκτροκίνηση πιο απλή, πιο προσιτή και πιο συναρπαστική για όλους», τονίζει ο κ. Γιώργος Βασιλάκης, CEO των εταιρειών αυτοκινήτου του Ομίλου Autohellas για το ξεκίνημα της CHANGAN στη χώρα μας.

Με 7 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια για τις μπαταρίες, τα μοντέλα της αποτελούν μια σίγουρη επιλογή. Περισσότερο από αυτοκίνητα, τα Deepal S07 και Deepal S05 γίνονται status symbol μιας νέας εποχής: απλούστερης, πιο συναρπαστικής και βιώσιμης μετακίνησης.

