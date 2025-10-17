Volkswagen T-Cross με λιγότερα από 20.000 ευρώ: Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά και για ποια έκδοση

H Kosmocar θέτει σε ισχύ μία νέα προωθητική ενέργεια για το B-SUV, καθιστώντας το ακόμα πιο προσιτό.

Κάτω από το... φράγμα των 20.000 ευρώ υποχωρεί η τιμή της βασικής έκδοσης του Volkswagen T-Roc, μετά τη νέα προωθητική ενέργεια της Kosmocar. Συγκεκριμένη έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 ισχύει έκπτωση 1.000 ευρώ για την έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential, με αποτέλεσμα η τιμή να υποχωρεί στις 19.780 ευρώ.

Ο εξοπλισμός του Volkswagen T-Cross

O εξοπλισμός του ανανεωμένου T-Cross περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση

Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης

Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία

Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών

Ακόμα και η βασική έκδοση Essential εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία άνεσης και πρακτικότητας:

Περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light

Δερμάτινο τιμόνι, χειρόφρενο και λεβιές ταχυτήτων

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες

Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων)

Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto

