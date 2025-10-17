Volkswagen T-Cross με λιγότερα από 20.000 ευρώ: Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά και για ποια έκδοση
H Kosmocar θέτει σε ισχύ μία νέα προωθητική ενέργεια για το B-SUV, καθιστώντας το ακόμα πιο προσιτό.
Κάτω από το... φράγμα των 20.000 ευρώ υποχωρεί η τιμή της βασικής έκδοσης του Volkswagen T-Roc, μετά τη νέα προωθητική ενέργεια της Kosmocar. Συγκεκριμένη έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 ισχύει έκπτωση 1.000 ευρώ για την έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential, με αποτέλεσμα η τιμή να υποχωρεί στις 19.780 ευρώ.
Ο εξοπλισμός του Volkswagen T-Cross
O εξοπλισμός του ανανεωμένου T-Cross περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση
- Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης
- Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία
- Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών
Ακόμα και η βασική έκδοση Essential εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία άνεσης και πρακτικότητας:
- Περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light
- Δερμάτινο τιμόνι, χειρόφρενο και λεβιές ταχυτήτων
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες
- Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων)
- Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto
@Photo credits: Volkswagen AG