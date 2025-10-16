Το νέο D-SUV της Volkswagen φέρνει τη σοβαρότητα και τη συνέπεια της μάρκας σε ένα ολοκαίνουργιο πακέτο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση και στην ποιότητα.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που προκαλούν ενθουσιασμό και άλλα που χτίζουν εμπιστοσύνη. Το νέο Tayron της Volkswagen, ένα νέο D-SUV που έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στο Tiguan και το Touareg, ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Με μήκος σχεδόν πέντε μέτρων και δυνατότητα για επταθέσια διάταξη, το Tayron αποτελεί ουσιαστικά τον διάδοχο του Tiguan Allspace, αλλά με πιο σύγχρονη σχεδίαση, τεχνολογία και κινητήρες.

Βασισμένο στη νεότερη πλατφόρμα MQB Evo, το Tayron φέρνει στη μεσαία κατηγορία SUV τη γνωστή φιλοσοφία της Volkswagen: ποιότητα κατασκευής, ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και ασφάλεια, και τεχνολογία που στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινότητας. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν επιχειρεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά να πείσει με τη συνέπεια και τη λειτουργικότητά του.

Στην έκδοση 1.5 eTSI των 150 ίππων με κιβώτιο DSG, που είχαμε στη διάθεσή μας, το Tayron εκπροσωπεί τη «λογική επιλογή» της γκάμας: έναν κινητήρα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας με έμφαση στην οικονομία, την ομαλή λειτουργία και το χαμηλό κόστος χρήσης. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται σε οικογένειες ή επαγγελματίες με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, που ζητούν έναν μεγάλο, ήσυχο και τεχνολογικά ενημερωμένο συνοδοιπόρο για την επόμενη δεκαετία.

Κλασικό Volkswagen - κι αυτό δεν είναι καθόλου κακό

Το Tayron είναι το είδος του αυτοκινήτου που δείχνει τη φιλοσοφία της Volkswagen στην πιο ώριμη μορφή της. Δεν προσπαθεί να τραβήξει τα βλέμματα με περίπλοκα σχήματα ή εντυπωσιακά φώτα, αλλά να αποπνεύσει σοβαρότητα, ακρίβεια και στιβαρότητα. Οι γραμμές του είναι καθαρές, με σαφώς καθορισμένες αναλογίες και με εκείνη τη χαρακτηριστική συμμετρία που διατρέχει όλα τα μοντέλα της μάρκας.

Με μήκος 4,79 μέτρων, πλάτος 1,84 και ύψος 1,66, το Tayron έχει αναλογίες που το τοποθετούν ακριβώς ανάμεσα στα παραδοσιακά SUV. Το εμπρός μέρος ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Volkswagen, με φώτα IQ.Light LED Matrix ενωμένα οπτικά με τη γρίλια, δημιουργώντας μια ενιαία φωτεινή υπογραφή. Η εικόνα είναι καθαρή και σύγχρονη, ενώ το φαρδύ καπό και η σχετικά κάθετη μάσκα τονίζουν τη στιβαρότητα του συνόλου.

Από το πλάι, το Tayron δείχνει μεγάλο, αλλά ισορροπημένο. Η οριζόντια γραμμή των παραθύρων συμβάλλει σε μια οπτική αίσθηση μήκους, την ώρα που οι σχετικά κοντοί πρόβολοι συγκρατούν το μέγεθος. Οι ζάντες των 19 ιντσών της έκδοσης Elegance γεμίζουν σωστά τα φτερά χωρίς να δείχνουν υπερβολικές, ενώ τα μαύρα πλαστικά χαμηλά στο αμάξωμα προσθέτουν έναν τόνο πρακτικότητας και προστασίας, χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του.

Το πίσω μέρος χαρακτηρίζεται από τη φωτεινή λωρίδα που ενώνει τα φώτα LED και από έναν προφυλακτήρα με διακριτικές μεταλλικές λεπτομέρειες. Και εδώ η σχεδίαση δεν επιδιώκει να πρωτοτυπήσει· απλώς συνεχίζει με καθαρότητα τη γραμμή της μετωπικής όψης. Κάποιοι ίσως θα ήθελαν λίγο περισσότερη «ζωντάνια» ή κάτι που να διαφοροποιεί το Tayron από τα υπόλοιπα SUV της μάρκας - μια παρατήρηση που ακούγεται συχνά και ίσως δεν είναι αβάσιμη. Πρακτικά, όμως, η αισθητική του Tayron εξυπηρετεί απόλυτα τη λειτουργία του. Είναι ένα αυτοκίνητο που αποπνέει ωριμότητα και αυτοπεποίθηση, χωρίς να προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. Μπορεί να μην έχει το εκφραστικό ταμπεραμέντο ενός νοτιοευρωπαϊκού SUV, αλλά κερδίζει με τον τρόπο που συνδυάζει αναλογίες, πρακτικότητα και διακριτική κομψότητα.

Πρακτικότητα με ψηφιακό προσανατολισμό

Η καμπίνα του Tayron ακολουθεί πιστά τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Volkswagen, που βασίζεται στη λιτότητα και στη λειτουργικότητα. Οι επιφάνειες είναι καθαρές, τα κουμπιά ελάχιστα, και η πλειονότητα των λειτουργιών ελέγχεται από τη μεγάλη κεντρική οθόνη αφής. Η συνολική εικόνα θυμίζει έντονα το νέο Tiguan, κάτι που δεν είναι τυχαίο αφού μοιράζονται κοινά στοιχεία.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη του συστήματος infotainment, με διαγώνιο 12,9 ιντσών στην έκδοση Elegance. Το λογισμικό είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή του συστήματος MIB4, με σταθερή γραμμή συντομεύσεων στο κάτω μέρος και φωτιζόμενα sliders για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της έντασης του ήχου - μια σαφής βελτίωση εργονομίας σε σχέση με το παρελθόν. Παρόλα αυτά, το σύστημα εξακολουθεί να απαιτεί ένα μικρό διάστημα εξοικείωσης, αφού αρκετές ρυθμίσεις βρίσκονται «κρυμμένες» σε υπομενού. Η εμπειρία ωστόσο βελτιώνεται σημαντικά με τη βοήθεια του ψηφιακού βοηθού IDA.

Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται στα γνώριμα υψηλά επίπεδα της μάρκας. Το πάνω μέρος του ταμπλό είναι επενδεδυμένο με μαλακό υλικό, τα κουμπιά έχουν σωστή απτική αίσθηση και οι επιφάνειες δείχνουν προσεγμένες. Αν κάπου μπορεί να υπάρξει ένσταση, αυτή αφορά το κατώτερο τμήμα των θυρών και τα πλαϊνά του πορτμπαγκάζ, όπου τα υλικά είναι πιο σκληρά και λιγότερο «premium». Ωστόσο, η συναρμογή είναι υποδειγματική: τίποτα δεν τρίζει, ακόμα και σε κακοτράχαλους δρόμους, επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του πλαισίου.

Η θέση οδήγησης είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία. Ρυθμίζεται σε μεγάλο εύρος, το τιμόνι μετακινείται σε βάθος και ύψος, ενώ τα καθίσματα στηρίζουν σωστά το σώμα χωρίς να είναι υπερβολικά σκληρά. Η ορατότητα είναι πολύ καλή, χάρη στη σχεδίαση των κολόνων και τους μεγάλους καθρέφτες, ενώ το παρμπρίζ δίνει την αίσθηση ότι «ανοίγει» τον ορίζοντα, όπως σε μεγαλύτερα SUV.

Πίσω, οι επιβάτες απολαμβάνουν άφθονο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι. Το μεταξόνιο των 2,79 μέτρων αποδίδει καρπούς: ακόμη και δύο ενήλικες πάνω από 1,85 μ. θα βολευτούν εύκολα, με επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης. Επιπλέον, η διαθέσιμη επταθέσια διάταξη ενισχύει σημαντικά την πρακτικότητα του μοντέλου, καθιστώντας το ελκυστική επιλογή για οικογένειες που χρειάζονται επιπλέον ευελιξία χωρίς να στραφούν σε πολύ μεγαλύτερα αμαξώματα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πολλοί και καλά μελετημένοι - μεγάλα ντουλαπάκια στις πόρτες, δύο ποτηροθήκες στο κέντρο και αποθηκευτικό χώρο κάτω από το υποβραχιόνιο. Οι πόρτες ανοίγουν πλατιά, οι καθρέφτες έχουν μεγάλο πεδίο ορατότητας και ο εντυπωσιακός χώρος αποσκευών, στα 850 λίτρα, είναι από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας. Το άνοιγμα είναι φαρδύ και το κατώφλι χαμηλό, κάτι που κάνει το φόρτωμα εύκολο ακόμη και για ογκώδη αντικείμενα.

Η τεχνολογία συναντά και την ασφάλεια, με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης: adaptive cruise control, αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας, αναγνώριση σημάτων, παρακολούθηση τυφλού σημείου και προειδοποίηση διασταύρωσης. Όλα λειτουργούν με ομαλό τρόπο, χωρίς τις υπερβολικές παρεμβάσεις που συχνά κουράζουν στα σύγχρονα SUV. Είναι σαφές ότι στο εσωτερικό, η Volkswagen επέλεξε να παίξει με τη λογική της διακριτικής τεχνολογίας: τίποτα δεν φωνάζει «high tech», αλλά όλα λειτουργούν όπως πρέπει.

Ήπια υβριδική τεχνολογία με έμφαση στην ομαλότητα

Κάτω από το καπό του Tayron βρίσκεται ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.5 eTSI της Volkswagen, στην πιο εξελιγμένη εκδοχή του. Αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής, συνδυάζοντας έναν κύκλο λειτουργίας τύπου Miller, τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας και ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Το τελευταίο περιλαμβάνει έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα/γεννήτρια και μια μπαταρία ιόντων λιθίου που υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα σε χαμηλά φορτία ή κατά την εκκίνηση, μειώνοντας έτσι κατανάλωση και εκπομπές.

Η πιο ενδιαφέρουσα τεχνολογία όμως είναι το ACTplus, το σύστημα που απενεργοποιεί δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους σε συνθήκες χαμηλής πίεσης στο πεντάλ του γκαζιού. Η μετάβαση είναι πλέον σχεδόν ανεπαίσθητη, κάτι που αποδεικνύει το πόσο ώριμη έχει γίνει αυτή η λύση σε σχέση με τις πρώτες εφαρμογές της VW πριν από μερικά χρόνια.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 9,6 δευτερόλεπτα, νούμερο απόλυτα ικανοποιητικό για ένα SUV τέτοιου μεγέθους και βάρους. Εκεί όμως που ξεχωρίζει είναι η πολιτισμένη λειτουργία του: ο κινητήρας ανεβάζει στροφές χωρίς κραδασμούς, παραμένει ήσυχος στις χαμηλές και με τη βοήθεια του ήπιου υβριδικού συστήματος «σβήνει» και «ξυπνά» σχεδόν αθόρυβα σε στάση ή κατά την κύλιση (coasting).

Το κιβώτιο DSG επτά σχέσεων ταιριάζει ιδανικά στον χαρακτήρα του συνόλου. Οι αλλαγές ταχυτήτων είναι ακριβείς και ομαλές, με την ηλεκτρονική διαχείριση να επιλέγει πάντα τον σωστό βαθμό για την περίσταση. Στην πόλη κινείται «βελούδινα», ενώ στον αυτοκινητόδρομο κρατά τον κινητήρα χαμηλά στις στροφές, γύρω στις 1.900–2.000 rpm στα 120 km/h. Μόνο αν πατήσεις απότομα το γκάζι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην απόκριση - χαρακτηριστικό που συναντάται σε όλες τις εφαρμογές του DSG με προτεραιότητα στην οικονομία.

Ο συνδυασμός του eTSI με το DSG αποδίδει καλύτερα όταν οδηγείς χαλαρά και με συνέπεια. Το Tayron δεν είναι SUV για επιθετική οδήγηση, αλλά για ταξίδι και καθημερινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία των μηχανικών μερών είναι υποδειγματική: ο κινητήρας δουλεύει πάντα σε ιδανική περιοχή στροφών και το αυτοκίνητο κινείται με μια αίσθηση ηρεμίας που σπάνια συναντάς σε βενζινοκίνητο SUV του μεγέθους του. Εκεί που ίσως δεν ικανοποιήσει όλους είναι στην αίσθηση δύναμης. Με σχεδόν 1,7 τόνους μάζας, το Tayron δεν «πετάγεται» στις επιταχύνσεις, ούτε έχει την ευστροφία που θα έκανε τον οδηγό να το χαρακτηρίσει ζωηρό. Είναι όμως σταθερό, προβλέψιμο και γεμάτο ροπή χαμηλά - στοιχεία που μετρούν περισσότερο σε ένα μεγάλο οικογενειακό SUV. Αν κάποιος θέλει περισσότερη ισχύ ή τετρακίνηση, υπάρχουν ισχυρότερες εκδόσεις στη γκάμα (2.0 TSI 4Motion και plug-in hybrid), αλλά η 1.5 eTSI παραμένει η πιο ισορροπημένη λύση για την ελληνική αγορά, προσφέροντας τον σωστό συνδυασμό απόδοσης, άνεσης και οικονομίας.

Η κατανάλωση είναι ένα από τα δυνατά του σημεία. Στην πράξη, σε μικτές διαδρομές, κινείται στα 6,5–7,0 λίτρα/100 χλμ., ενώ με προσεκτική οδήγηση μπορείς να δεις και αρκετά χαμηλότερα. Σε πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως ανηφόρες με πλήρες φορτίο, ο αριθμός μπορεί να ανέβει λίγο πάνω από τα 7,5 λτ./100 χλμ., αλλά σπάνια περισσότερο. Οι τιμές αυτές το τοποθετούν μέσα στις πιο αποδοτικές βενζινοκίνητες προτάσεις της κατηγορίας, χωρίς τις πολυπλοκότητες ενός plug-in hybrid.

Οδική συμπεριφορά και άνεση: Προτεραιότητα στην ισορροπία

Η οδική συμπεριφορά του Tayron αντικατοπτρίζει πλήρως τη φιλοσοφία της Volkswagen. Το πλαίσιο βασίζεται στη δοκιμασμένη πλατφόρμα MQB Evo, με γόνατα McPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω - μια διάταξη που εξασφαλίζει σταθερότητα και προβλέψιμη συμπεριφορά σε όλες τις συνθήκες. Στην πόλη, το Tayron είναι πιο ευκολοδήγητο απ’ όσο δείχνει το μέγεθός του. Το τιμόνι έχει ελαφριά, ηλεκτρική υποβοήθηση, διευκολύνοντας τους ελιγμούς, ενώ η ακτίνα στροφής είναι μικρότερη απ’ ό,τι περιμένεις για ένα SUV σχεδόν πέντε μέτρων. Οι κάμερες 360° και οι αισθητήρες περιμετρικά κάνουν τη στάθμευση απλή διαδικασία, αν και το πλάτος του παραμένει αισθητό σε στενούς δρόμους ή υπόγεια πάρκινγκ.

Σε ανοιχτό δρόμο, το Tayron δείχνει την πραγματική του ταυτότητα. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με στόχο την άνεση, χωρίς όμως να γίνεται μαλακή. Οι εγκάρσιες ανωμαλίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων απορροφώνται προοδευτικά, χωρίς ταλαντώσεις. Στον αυτοκινητόδρομο, το Tayron είναι υποδειγματικά ήσυχο. Οι αεροδυναμικοί θόρυβοι είναι ελάχιστοι, ο κινητήρας δουλεύει χαμηλά στις στροφές και η κύλιση έχει αυτή τη «γερμανική ηρεμία» που δίνει την εντύπωση μεγαλύτερης κατηγορίας. Ακόμα και μετά από ώρες ταξιδιού, η κόπωση είναι ελάχιστη, χάρη στα αναπαυτικά καθίσματα και στη γενική αίσθηση σταθερότητας που αποπνέει το αυτοκίνητο.

Σε πιο απαιτητικές διαδρομές, το Tayron παραμένει ουδέτερο και προβλέψιμο. Δεν έχει τον σπορ χαρακτήρα που θα συναντήσεις, για παράδειγμα, σε μια BMW X1 ή σε ένα Ford Kuga, αλλά η αίσθηση ασφάλειας είναι διαρκώς παρούσα. Οι κλίσεις του αμαξώματος είναι ήπιες, η πρόσφυση επαρκής, και το ESP επεμβαίνει έγκαιρα και διακριτικά. Το τιμόνι, παρότι ακριβές, δεν μεταφέρει πολλή πληροφόρηση από τον δρόμο, στοιχείο που αφαιρεί λίγο από τη «ζωντάνια» της εμπειρίας, αλλά δεν προβληματίζει στην πραγματικότητα . Η ηχομόνωση είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Tayron. Σε ταχύτητες ταξιδιού ακούγεται μόνο ένας διακριτικός ήχος από τα ελαστικά, ενώ ο κινητήρας μένει σχεδόν αθόρυβος. Ακόμα και σε γρήγορες επιταχύνσεις, το ηχοχρώμα του παραμένει ήπιο και καθαρό, χωρίς κραδασμούς.

Σε γενικές γραμμές, το Tayron είναι ένα SUV που υπηρετεί την ισορροπία. Δεν θα σε ενθουσιάσει, αλλά δύσκολα θα σε απογοητεύσει. Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα οδηγήσεις για να ανακαλύψεις τον επαρχιακό δρόμο, αλλά αυτό που θα εμπιστευτείς για να σε μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, χειμώνα-καλοκαίρι, πόλη ή ταξίδι. Και σε αυτόν τον ρόλο, τα καταφέρνει εξαιρετικά.

Ένα SUV που κερδίζει με τη συνέπειά του

Το Volkswagen Tayron δεν είναι ένα SUV που στοχεύει στο συναίσθημα. Δεν θα σε μαγέψει με την εμφάνισή του ούτε θα σου προκαλέσει καρδιοχτύπι με την οδήγησή του. Αντίθετα, θα σε κερδίσει με τον ήρεμο, μεθοδικό και ουσιαστικό χαρακτήρα του. Είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει η Volkswagen στην τέχνη της ισορροπίας: ανάμεσα στην τεχνολογία και την απλότητα, την άνεση και τη σταθερότητα, τη λογική και την αίσθηση.

Το Tayron σχεδιάστηκε για να υπηρετεί την καθημερινότητα με ευκολία και σιγουριά. Είναι το SUV που θα εμπιστευτείς για να ταξιδέψεις μακριά χωρίς να κουραστείς, που θα σε εξυπηρετήσει σε κάθε μετακίνηση χωρίς να σε ταλαιπωρεί, που θα κάνει ό,τι του ζητήσεις χωρίς να ζητήσει τίποτα παραπάνω. Και αυτή η απουσία δραματικότητας είναι, στην πραγματικότητα, ένα είδος πολυτέλειας που δύσκολα βρίσκεις σήμερα.

Με τιμή εκκίνησης 47.900 ευρώ για την έκδοση 1.5 eTSI Elegance, δεν είναι παράλογα ακριβό για το πακέτο που προσφέρει. Η ποιότητα, ο εξοπλισμός, η άνεση και η γενική αίσθηση σοβαρότητας δικαιολογούν το ποσό - ειδικά για όσους θέλουν ένα SUV που να δείχνει, να οδηγείται και να φέρεται σαν Volkswagen. Σε μια κατηγορία που κατακλύζεται από φανταχτερά μοντέλα με σύνθετες λύσεις, το Tayron επιλέγει τη σιγουριά της ουσίας γιατί, τελικά, η απλότητα και η συνέπεια είναι μερικές φορές η πιο έξυπνη πολυτέλεια.