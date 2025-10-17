H Yamaha στο Japan Mobility Show: Το μέλλον είναι εδώ

Με σλόγκαν το «Feel. Move» ο Ιάπωνας κατασκευαστής θα κάνει 6 παγκόσμιες πρεμιέρες που αναμένεται να συζητηθούν πολύ στα μοτοσικλετιστικά στέκια.

Η Yamaha Motor θα συμμετάσχει στην Έκθεση Κινητικότητας Ιαπωνίας 2025 που διοργανώνεται από την Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων Ιαπωνίας και η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Tokyo Big Sight από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου με θέμα «Νιώστε. Κινηθείτε».

Το περίπτερο της Yamaha Motor δημιουργήθηκε γύρω από την ιδέα «Νιώστε το Μέλλον της Κινητικότητας Ανθρώπου-Μηχανής» και θα παρουσιάσει 6 μοντέλα παγκόσμιας πρεμιέρας μεταξύ των 16 συνολικά που θα εκτεθούν, συμπεριλαμβανομένων πρωτοτύπων μεσαίας ανάπτυξης, διαφορετικών ηλεκτρικών και υβριδικών μοτοσικλετών, ηλεκτρικών ποδηλάτων και μοντέλων ηλεκτρικών αναπηρικών αμαξιδίων. Επιπλέον, η Yamaha Corporation συνεργάζεται μέσω της Hatsune Miku, γνωστής για τη Vocaloid https://www.vocaloid.com/en/ , η οποία θα αναλάβει το ρόλο του promoter για το περίπτερο, εκθέτοντας τα ηλεκτρονικά μουσικά της όργανα, ερμηνεύοντας μαζί τους και παρουσιάζοντας δυναμικές σκηνικές παραγωγές που χρησιμοποιούν την τρισδιάστατη ακουστική τεχνολογία της εταιρείας.

Aς επιστρέψουμε όμως στα δικά μας ρίχνοντας μια ματιά στα όσα περιγράφει η φίρμα του Ιβάτα για τα 6 πρωτότυπα που θα παρουσιάσει επίσημα για πρώτη φορά:

MOTOROiD：Λ

Το έργο MOTOROiD ξεκίνησε για να διερευνήσει νέες δυνατότητες για τις σχέσεις ανθρώπου-μηχανής. Το 2017 παρουσιάστηκε το πρώτο πρωτότυπο MOTOROiD με δυνατότητα δοκιμής, ικανό να στέκεται μόνο του και να αλληλεπιδρά αυτόνομα με τον αναβάτη του. Ακολούθησε το 2023 το MOTOROiD2, το οποίο έδειξε ότι τόσο ο αναβάτης όσο και η μηχανή μπορούσαν να ανταποκρίνονται ο ένας στον άλλον σαν συνεργάτες. Και το φετινό MOTOROiD:Λ είναι ικανό να μαθαίνει και να εξελίσσεται αυτόνομα μέσω ενισχυτικής μάθησης. Το σύστημα εκπαιδεύεται σε εικονικά περιβάλλοντα και στη συνέχεια εφαρμόζει τις δεξιότητές του στον πραγματικό κόσμο χρησιμοποιώντας τεχνικές Sim2Real.

Δίνοντας στη μηχανή ένα βαθμό ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων, το MOTOROiD:Λ αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα προς μια νέα σχέση, που μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα με τον χρήστη της. Τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου περιλαμβάνουν βελτιστοποιημένες οργανικές κινήσεις, που παράγονται μέσω μάθησης βασισμένης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και έναν ελαφρύ, ανθεκτικό εξωσκελετό που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις επιπτώσεις της διαδικασίας μάθησης μέσω δοκιμής και λάθους. Εμπλέκοντας τον άγνωστο τομέα της κινητικότητας σε συνδυασμό με την ενισχυτική μάθηση για τον έλεγχο της κίνησης, το MOTOROiD:Λ στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τον κόσμο των δικύκλων οχημάτων και να πρωτοπορήσει σε ένα εντελώς νέο μέλλον.

TRICERA proto

Αυτό το τρίτροχο ανοιχτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο εξερευνά ένα νέο είδος οδηγικής απόλαυσης. Το TRICERA proto είναι ένα λειτουργικό πρωτότυπο που χρησιμοποιεί ένα σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών (3WS), το οποίο προσφέρει τόσο διεγερτική απόδοση στις στροφές όσο και μια νέα αίσθηση διεύθυνσης, μια αίσθηση που κάνει την εκμάθηση της κατάκτησής του ευχάριστη από μόνη της. Εστιάζοντας στη γρήγορη απόκριση στις στροφές και τη σύνδεση του οδηγού στη μέση της στροφής, τυπική για οχήματα με σύστημα διεύθυνσης σε όλους τους τροχούς, το σύστημα ελέγχου στροφής έχει ρυθμιστεί με ανθρώπινη ερευνητική προοπτική για να μεγιστοποιήσει τη διασκέδαση του οδηγού και να επιτύχει ένα νέο επίπεδο ενότητας οδηγού-μηχανής. Το TRICERA proto διαθέτει επίσης τη συσκευή ελέγχου ήχου αlive AD, η οποία ρυθμίζει τον ήχο του ηλεκτροκινητήρα για να ενισχύσει τον ενθουσιασμό και να προσελκύσει περαιτέρω τον οδηγό στην εμπειρία. Οπτικά, η αψιδωτή σιλουέτα του κεντρικού πλαισίου τονίζει την τρίτροχη δομή του, ενώ η αντίθεση μεταξύ του «ανθρώπινου χώρου» και του «λειτουργικού χώρου» δίνει έναν εντυπωσιακά καινοτόμο σχεδιασμό.

PROTO BEV

Πρόκειται για ένα λειτουργικό πρωτότυπο που δημιουργήθηκε γύρω από την ιδέα της «διασκέδασης που μπορεί να βιωθεί μόνο με ένα ηλεκτρικό όχημα μεγάλης χωρητικότητας με μπαταρία». Για να μεγιστοποιηθεί αυτή η διασκέδαση, δόθηκε προτεραιότητα στο ελαφρύ βάρος και στο συμπαγές μέγεθος, με αποτέλεσμα μια εύχρηστη μοτοσικλέτα supersport EV με νέο χαρακτήρα και αίσθηση οδήγησης. Συνδυάζει τη φημισμένη σταθερότητα χειρισμού της Yamaha Motor - βελτιωμένη σε μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης - με τη χαρακτηριστική γραμμική απόκριση γκαζιού και την ομαλή, ισχυρή επιτάχυνση ενός ηλεκτρικού οχήματος με μπαταρία. Επιπλέον, η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής στοχεύει ακριβώς στο να βοηθήσει τον χρήστη να επικεντρωθεί στην οδήγηση στην πίστα, με απλά χειριστήρια ομαδοποιημένα στα δάχτυλα, έναν οπτικοποιητή οθόνης οργάνων και μια συσκευή ήχου που επικοινωνούν την κατάσταση της μοτοσικλέτας τόσο οπτικά όσο και ακουστικά.

H2 Buddy Porter Concept

Οι κινητήρες υδρογόνου είναι μία από τις πολλές επιλογές για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα. Με στόχο την τελική κυκλοφορία μοτοσικλετών με κινητήρα υδρογόνου σε δημόσιους δρόμους, το H2 Buddy Porter Concept αναπτύσσεται από κοινού με την Toyota Motor Corporation, η οποία δημιούργησε μια νέα συμπαγή δεξαμενή υδρογόνου υψηλής πίεσης κατάλληλη για μοτοσικλέτες και σκούτερ, πιστοποιημένη από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς. Η Yamaha Motor ήταν κυρίως υπεύθυνη για την ανάπτυξη του κινητήρα υδρογόνου, του πλαισίου και άλλων εξαρτημάτων. Με γεμάτο ρεζερβουάρ, το H2 Buddy Porter Concept προσφέρει μετρημένη αυτονομία άνω των 100 χλμ. Το μοντέλο λαμβάνει επίσης υπόψη τις διάφορες τεχνικές απαιτήσεις για χρήση σε δημόσιους δρόμους - βάσει των υφιστάμενων κανονισμών - και συμμορφώνεται με τα πρότυπα εκπομπών Euro 5, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα NOx.

PROTO HEV

Αυτό το πρωτότυπο “σειριακά παράλληλης υβριδικής” τεχνολογίας (SPHEV) προσφέρει την ιδιαίτερη χαρά της ελεύθερης εναλλαγής μεταξύ δύο ξεχωριστών χαρακτηριστικών απόδοσης: "Γαλήνια" και "Ζωηρή". Ο ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ενσωματώνονται χρησιμοποιώντας έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό συσκευασίας που καθιστά δυνατό ένα μείγμα τρόπων οδήγησης. Η μοτοσικλέτα μπορεί να είναι ήρεμη και αθόρυβη στους δρόμους της πόλης και στη συνέχεια να προσφέρει ισχυρή, αξιόπιστη απόδοση έξω από αυτή. Επιπλέον, η ιδιόκτητη τεχνολογία διαχείρισης ισχύος και ενέργειας βελτιώνει την απόδοση καυσίμου κατά πάνω από 35% σε σύγκριση με οχήματα της ίδιας κατηγορίας. Το PROTO HEV συνδυάζει την οδηγική απόλαυση με εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση.

PROTO PHEV

Αυτό το πρωτότυπο Έρευνας και Ανάπτυξης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των κινητήρων εσωτερικής καύσης με την τεχνολογία EV για να επεκτείνει τους τρόπους με τους οποίους οι αναβάτες μπορούν να απολαμβάνουν μεγάλες μοτοσικλέτες. Με την εναλλαγή μεταξύ των τρόπων οδήγησης με θερμικό κινητήρα και ηλεκτρικής κίνησης, το PROTO PHEV μπορεί να λειτουργεί είτε σε πλήρη EV είτε σε υβριδική λειτουργία, ανάλογα με τις ανάγκες. Συνδυάζει υψηλή περιβαλλοντική απόδοση διατηρώντας παράλληλα την καθιερωμένη διασκέδαση της σπορ οδήγησης μοτοσικλέτας, συνδέοντας τις ακόμη ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των κινητήρων εσωτερικής καύσης με το μέλλον.