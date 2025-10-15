Σαν Σήμερα: Η Brabham έγινε για τελευταία φορά πρωταθλήτρια στην F1 (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ήξερες πως ο Άιρτον Σένα δεν είναι ο μοναδικός Βραζιλιάνος οδηγός με τρία πρωταθλήματα στη Formula 1; Πέρα από το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, θα περιπλανηθούμε σε άλλους θεσμούς του motorsport, όπως το MotoGP, το WRC και το NASCAR. Επιπλέον ένας μεγάλος οδηγός των αγώνων αντοχής, επίσης από τη Βραζιλία, έχει σήμερα γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1983, ο Νέλσον Πικέ εξασφάλισε το δεύτερο από τους τρεις παγκόσμιους τίτλους του στην F1 με την ομάδα της Brabham. Τερμάτισε τρίτος στην πίστα του Κιαλάμι για το Grand Prix Νοτίου Αφρικής, σε έναν αγώνα που κέρδισε ο teammate του, Ρικάρντο Πατρέζε. Δεύτερος ήταν ο Αντρέα Ντε Τσέζαρις με μια Alfa Romeo 183T, ισοφαρίζοντας τον καλύτερο τερματισμό της καριέρας του που είχε σημειώσει στο Γερμανικό GP της ίδιας χρονιάς.

Σαν σήμερα, επίσης το 1983, γεννήθηκε ο Μπρούνο Σένα, ο ανιψιός του θρυλικού και αείμνηστου Άιρτον Σένα. Ο Βραζιλιάνος ακολούθησε τα χνάρια του θείου του μέχρι και την F1, κάνοντας το ντεμπούτο του το 2010 με την αδύναμη ομάδα της HRT. Αγωνίστηκε στην F1 μέχρι τα τέλη του 2012, οδηγώντας για την Lotus-Renault GP και την Williams. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει ούτε στο ελάχιστο την επιτυχημένη πορεία που είχε ο Άιρτον, αλλά κατάφερε να αναδειχθεί επάξια στους αγώνες αντοχής και το WEC. Το 2017 αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία της LMP2, ενώ έχει κερδίσει στην LMP1 με τη Rebellion Racing. Μάλιστα είναι ο πρώτος οδηγός που έχει κερδίσει αγώνες σε όλες τις κατηγορίες του WEC.

Σαν σήμερα το 1987, γεννήθηκε ο άσσος των αγώνων ράλλυ, Όιτ Τάνακ. Ο Εσθονός έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) το 2009, οδηγώντας ένα Subaru Impreza κατηγορίας Group N. Από τα τέλη του 2011 μέχρι σήμερα αγωνίζεται με αυτοκίνητα της μεγάλης κατηγορίας και έχει κερδίσει συνολικά σε 19 ράλλυ. Το 2019 μάλιστα αναδείχθηκε πρωταθλητής με την ομάδα της Toyota, βάζοντας τέλος σε ένα σερί που είδε το πρωτάθλημα να καταλήγει σε Γάλλο οδηγό αδιάκοπα από το 2004. Σήμερα αγωνίζεται με την ομάδα της M-Sport Ford ενώ το 2024 θα μετακομίσει στη Hyundai.

Σαν σήμερα το 2000, ο αείμνηστος θρύλος Ντέιλ Έρνχαρτ Sr. πήρε την 76η και τελευταία νίκη της καριέρας του στο NASCAR, κερδίζοντας στα 500 μίλια της Ταλατέγκα.

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας-θρίλερ στην πίστα του Εστορίλ για το Grand Prix Πορτογαλίας του MotoGP. Οι Τόνι Ελίας και Βαλεντίνο Ρόσι μονομάχησαν ρόδα με ρόδα για όλο τον αγώνα, με τη νίκη να κρίνεται σε ένα επικό photo-finish. O Ισπανός θριάμβευσε έναντι του Ιταλού για μόλις δύο (!) χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος ήταν ο Κένι Ρόμπερτς Jr. o οποίος είδε τη μάχη αυτή να κρίνεται από απόσταση 0,176 δευτερολέπτων.

Σαν σήμερα το 2017, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο εκκίνησε από την 9η θέση στο Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα του Μοντέγκι και πήρε τη νίκη με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ιταλός κράτησε πίσω του τον μαινόμενο Μαρκ Μάρκεθ για μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση ήταν ο Ντανίλο Πετρούτσι.

Φωτογραφίες: denisqilon81/Χ