Ο Καναδός οδηγός της Aston Martin εξηγεί πώς διαχειρίζεται την κριτική και γιατί οι αποτυχίες είναι το πιο πολύτιμο μάθημα στη Formula 1.

Ο Λανς Στρολ έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής σχεδόν σε κάθε στάδιο της καριέρας του. Από τότε που έκανε το ντεμπούτο του το 2017 με τη Williams, μέχρι σήμερα που αγωνίζεται για την Aston Martin F1, ο 26χρονος Καναδός έχει μάθει να ζει με την πίεση, αλλά και να την αγνοεί.

Παρά τη συχνή κριτική που δέχεται, ο Στρολ έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στη Formula 1. Από το ντεμπούτο του το 2017 με τη Williams, έχει σημειώσει τρεις παρουσίες στο βάθρο και μία pole position στην Τουρκία το 2020. Με περισσότερες από 150 εκκινήσεις στο ενεργητικό του, ο Καναδός παραμένει σταθερός κρίκος της Aston Martin, συμβάλλοντας στην αγωνιστική της εξέλιξη τα τελευταία χρόνια δίπλα στον Φερνάντο Αλόνσο.

Wallpaper drop from the streets of Singapore. 🇸🇬



Bring the night race to your screen with our wallpapers from the #SingaporeGP. pic.twitter.com/UCCEw6QlLT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 8, 2025

Στρολ εναντίον «haters»

Στην εκπομπή Unearth Your Greatness του επίσημου καναλιού της Aston Martin στο YouTube, ο Στρολ μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς αντιμετωπίζει την τοξικότητα και τα σχόλια μίσους στα social media, επιλέγοντας να ακούει μόνο τις φωνές που αξίζουν.

«Το βλέπω απλώς σαν θόρυβο. Αν το αφήσω να με επηρεάσει, με ενοχλεί — αλλά είμαι τυχερός που έχω ανθρώπους γύρω μου που αγαπώ και εμπιστεύομαι. Αυτοί είναι που μετράνε. Προσπαθώ να ζω στον δικό μου κόσμο, όχι σε αυτόν των άλλων. Πάντα θα υπάρχει κριτική. Έχεις μερικούς καλούς αγώνες, είσαι σπουδαίος, έχεις μερικούς κακούς αγώνες, είσαι άχρηστος. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», ανέφερε αρχικά.

Coming together with @Cognizant. 🤝



Wrapping up a memorable day in India, celebrating our partnership with Cognizant by bringing F1 closer to their associates in Hyderabad, along with lessons on how high-performance environments are fuelled by collaboration and technology. pic.twitter.com/g1O2cKFEUC October 6, 2025

Ο οδηγός της Aston Martin εξήγησε πως το σημαντικότερο είναι να φιλτράρεις ποια γνώμη έχει αξία: «Να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που εκτιμάς και να δίνεις σημασία μόνο στις απόψεις τους. Μην παίρνεις κριτική από κάποιον από τον οποίο δεν θα έπαιρνες ποτέ συμβουλή».

Τα μαθήματα είναι αυτά που έχουν σημασία

Πέρα από την ψυχολογική ανθεκτικότητα, ο Στρολ μίλησε και για τις αγωνιστικές δυσκολίες, λέγοντας πως οι αποτυχίες είναι εκείνες που τον έχουν διαμορφώσει περισσότερο: «Μπορούμε να μιλάμε για βάθρα και pole positions, αλλά ας μιλήσουμε για τις ήττες. Εκεί μαθαίνεις πραγματικά για τον εαυτό σου και εξελίσσεσαι. Αυτές οι στιγμές σε μεγαλώνουν ως άνθρωπο και ως οδηγό».

Ο Καναδός αναγνώρισε ότι η ζωή στη Formula 1 είναι γεμάτη εναλλαγές, και πως η αποδοχή αυτής της πραγματικότητας είναι κλειδί για τη διάρκεια: «Θα ήθελα κάθε μέρα να είναι τέλεια, αλλά αυτή δεν είναι η πραγματικότητα του αθλητισμού. Πρέπει να δεχτείς ότι θα υπάρξουν καλές και κακές μέρες. Πάντα λέω στον εαυτό μου πριν από κάθε σεζόν: “Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα και πρέπει να το αποδεχτώ από τώρα”».

Κλείνοντας, ο Στρολ παραδέχτηκε πως οι στιγμές επιτυχίας είναι όμορφες — αλλά η πραγματική εξέλιξη έρχεται αλλού: «Όλοι αγαπάμε τις σαμπάνιες και τους πανηγυρισμούς, αλλά είναι στις δύσκολες στιγμές που μαθαίνεις ποιος είσαι πραγματικά».

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren