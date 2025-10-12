Η βρετανική ομάδα μπορεί να εξασφάλισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2025, όμως ξεκινάει τώρα μία νέα, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση.

Η McLaren επιβεβαίωσε και επίσημα τη διατήρηση της στην κορυφή της Formula 1, εξασφαλίζοντας τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στους κατασκευαστές έπειτα από έναν εντυπωσιακό αγώνα στους δρόμους της Σιγκαπούρης. Ωστόσο, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αυτή που έρχεται».

Στη Μαρίνα Μπέι, οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι κατέκτησαν την 3η και 4η θέση αντίστοιχα, χαρίζοντας στη McLaren 27 πολύτιμους βαθμούς. Έτσι, η ομάδα έφτασε τους 650 βαθμούς συνολικά, ξεφεύγοντας σε μη αναστρέψιμη διαφορά από Mercedes (325) και Ferrari (298).

Μετά τους πανηγυρισμούς στη Σιγκαπούρη, ο CEO Ζακ Μπράουν μαζί με τον Αντρέα Στέλα και οι δύο οδηγοί επέστρεψαν στο McLaren Technology Centre για να γιορτάσουν μαζί με όλο το προσωπικό την επιτυχία ένα σκηνικό που έχει αρχίσει να θυμίζει τη «χρυσή εποχή» του Ουόκινγκ.

Η McLaren δεν σταματά απλά στους δύο τίτλους

Η γεύση της επιτυχίας είναι πλέον γνώριμη για τη McLaren Racing και δεν θέλει να την αποχωριστεί. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουν να πιέζουν στο όριο ώστε η βρετανική ομάδα να έχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.

Ο Στέλα ανέφερε στους εργαζόμενους της McLaren: «Είναι πραγματικά εκπληκτικό να γιορτάζουμε τον δεύτερο τίτλο στους κατασκευαστές μέσα σε δύο χρόνια. Το να εξασφαλίζεις το πρωτάθλημα του 2025 με έξι αγώνες να απομένουν είναι απίστευτο. Αυτό το αποτέλεσμα είναι μια τεράστια ανταμοιβή για όλους στη McLaren και μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια ως παγκόσμιους πρωταθλητές για δύο διαδοχικές σεζόν».

Επιπλέον ανέφερε με νόημα: «Αυτή η επιτυχία είναι συλλογική και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε».

Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή

Παρότι η McLaren απολαμβάνει την κορυφή του 2025, ο Στέλα γνωρίζει ότι το μεγάλο στοίχημα βρίσκεται προ των πυλών: οι νέοι κανονισμοί του 2026, που αναμένεται να αλλάξουν πλήρως το τεχνικό τοπίο της Formula 1.

«Έχουμε ακόμη έξι αγώνες, όμως πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και προετοιμασμένοι. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αυτή που έρχεται με τις αλλαγές των κανονισμών το 2026. Θα είναι σαν να ανεβαίνουμε στο Έβερεστ και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Κάθε λεπτό μετράει και ως ομάδα θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να παραμείνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές», είπε ο Ιταλός επικεφαλής.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren