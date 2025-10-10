Opel Frontera Days: Ένα δεκαήμερο προσφορών για το compact SUV

Από σήμερα Παρασκευή και έως την Κυριακή 19 Οκτωβρίου επισκεφθείτε μία από τις εκθέσεις Opel.

Η Opel προσκαλεί στις Frontera Days, ένα δεκαήμερο αφιερωμένο αποκλειστικά στο ολοκαίνουργιο Frontera. Από την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, όλες οι εκθέσεις Opel στην Ελλάδα υποδέχονται το νέο SUV της Opel, που ξεχωρίζει για τους χώρους, τη δυνατότητα επιλογής 5 ή 7 θέσεων, το δυναμικό design και τους αποδοτικούς κινητήρες.

Κατά τη διάρκεια των FRONTERA DAYS, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Opel Frontera, να το οδηγήσουν και να επωφεληθούν από τις προνομιακές τιμές που ισχύουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ενέργειας.

Επιπλέον, όσοι πραγματοποιήσουν Test Drive με το νέο Frontera, συμμετέχουν αυτόματα σε μεγάλη κλήρωση, με δώρο ένα Opel Frontera για έναν ολόκληρο χρόνο, εντελώς δωρεάν! Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να κλείσουν ένα Test Drive, στο opel.gr και στο Επίσημο Δίκτυο Opel.



