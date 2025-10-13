Σαν Σήμερα: Η δικαίωση του Ντέιμον Χιλ (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Στη σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα της ιστορίας θα μάθουμε πότε είχαμε για πρώτη φορά πρωταθλητές πατέρα και γιο στη Formula 1. Επιπλέον η Ferrari «έκλεισε» με τον καλύτερο τρόπο μία σεζόν κυριαρχίας, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ ίδρωσε, αλλά κέρδισε ξανά στην αγαπημένη του Σουζούκα, την πίστα στην οποία κατέκτησε την τελευταία του pole position. Στο MotoGP κάνουμε μία στάση στη Μαλαισία, ενώ στο WRC θα μάθουμε ποιος κέρδισε το πρώτο Ράλλυ του Σαν Ρέμο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ο Ζαν-Λουκ Τεριέ κέρδισε το πρώτο Ράλλυ του Σαν Ρέμο για το νεοσύστατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Γάλλος, οδηγώντας μια Renault-Alpine A110, άφησε 6 λεπτά πίσω του το Fiat 124 Abarth του Μαουρίτσιο Βερίνι. Τρίτος τερμάτισε ο Ζαν-Πιέρ Νικολά, επίσης με μια Alpine A110.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ντέιμον Χιλ κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Formula 1. Με αυτό το επίτευγμα έγινε ο πρώτος γιος ενός πρώην πρωταθλητή (του Γκρέιαμ Χιλ στην προκειμένη περίπτωση) που κατέκτησε τον τίτλο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μίκαελ Σουμάχερ με τη Ferrari και τρίτος ήταν ο Μίκα Χάκινεν της McLaren.

Σαν σήμερα το 2002, ολοκληρώθηκε η σεζόν της Formula 1 με τον Μίκαελ Σουμάχερ να κερδίζει το Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα της Σουζούκα. Η Scuderia Ferrari κέρδισε το 17ο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν κάνοντας το 1-2, με τον Κίμι Ράικονεν να συμπληρώνει το βάθρο για τη McLaren.

Σαν σήμερα το 2013, ο Σεμπάστιαν Φέτελ έδωσε σκληρή μάχη για να κερδίσει το Grand Prix Ιαπωνίας. Ο Γερμανός είχε χάσει την πρωτοπορία από τον Ρομέν Γκροζάν, όμως η στρατηγική της Red Bull Racing αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη. Ο Μαρκ Ουέμπερ με την έτερη RB9 έδωσε επίσης μάχη για τη νίκη, ωστόσο παρέμεινε στη δεύτερη θέση, μπροστά από τον Γάλλο της Lotus.

Σαν σήμερα, επίσης το 2013, η Honda έκανε το 1-2 στο Grand Prix Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ, με τον Ντάνι Πεντρόσα να κερδίζει τον αγώνα και να μένει ζωντανός στη μάχη του τίτλου του MotoGP. Ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε δεύτερος και αύξησε τη διαφορά από τον Χόρχε Λορένθο, ο οποίος συμβιβάστηκε με την 3η θέση.

Σαν σήμερα το 2019, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό Grand Prix Ιαπωνίας. Από τον πρώτο γύρο η δράση ήταν καθηλωτική, με τον Βάλτερι Μπότας να στρίβει πρώτος έχοντας εκκινήσει τρίτος, ενώ οι Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν είχαν σύγκρουση. Με τον Φινλανδό στην κορυφή, η μάχη για τη δεύτερη θέση ήταν μεγάλη. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είχε κατακτήσει την τελευταία pole position της καριέρας του και πίσω του είχε κολλημένο τον Λιούις Χάμιλτον. Παρά το DRS, η Mercedes δεν είχε την ταχύτητα να ξεπεράσει τη Ferrari, με τον Γερμανό να ολοκληρώνει τον αγώνα στη δεύτερη θέση μπροστά από τον Βρετανό.

Φωτογραφίες: motor_sport/Χ