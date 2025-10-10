Η επιστροφή του Ολλανδού παγκόσμιου πρωταθλητή στη συζήτηση για την κατάκτηση του φετινού τίτλου της Formula 1 κρύβει από πίσω ένα συγκεκριμένο λόγο.

Η Red Bull Racing δείχνει ξανά το γνώριμο, κυριαρχικό της πρόσωπο, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, να κατακτά εμφατικές νίκες σε Μόντσα και Μπακού. Αν και στη Σιγκαπούρη δεν κατάφερε να πετύχει το τρίτο σερί, η δεύτερη θέση θεωρήθηκε επιτυχία, δεδομένων των περιορισμών της RB21 σε πίστες υψηλής κάθετης δύναμης.

Οι συνεχόμενες αναβαθμίσεις των τελευταίων τριημέρων στο μονοθέσιό της έχουν ως αποτέλεσμα η RB21 να θεωρείται πλέον ισάξιο μονοθέσιο με τη McLaren MCL39. Όμως σύμφωνα με την αυστριακή ομάδα η κίνηση αυτή εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο.

Ο Φερστάπεν ως κινητήριος μοχλός

Μιλώντας μετά το Grand Prix Σιγκαπούρης, ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, αποκάλυψε πως και ο Μαξ φερστάπεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη θεαματική πρόοδο της ομάδας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων «πραγματικά εντυπωσιακή».

«Όλοι στο Μίλτον Κινς δουλεύουν ασταμάτητα, από τον πρώτο αγώνα της σεζόν μέχρι σήμερα, χωρίς να σταματήσουν ποτέ να ψάχνουν πώς θα ξεκλειδώσουν το δυναμικό του μονοθεσίου. Είναι δίκαιο να πούμε ότι η πρόοδος των τελευταίων εβδομάδων ήταν θεαματική. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς όλων πίσω στο εργοστάσιο, που δεν τα παράτησαν ποτέ. Και φυσικά, είναι και πίστωση στον Μαξ. Με την ευαισθησία του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το αυτοκίνητο, μας ώθησε να εξερευνήσουμε νέες κατευθύνσεις. Τελικά βρήκαμε ένα μονοπάτι που μας ξεκλείδωσε λίγη επιπλέον απόδοση».

Από τη στιγμή που ο Μεκίς αντικατέστησε τον Κρίστιαν Χόρνερ, έχει γίνει εμφανής μια αλλαγή κουλτούρας μέσα στη Red Bull. Τα μέλη της ομάδας έχουν πλέον περισσότερη ελευθερία να εκφράσουν ιδέες και να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις για τις ρυθμίσεις του μονοθεσίου, με τον Φερστάπεν να ηγείται αυτής της πιο ανοιχτής προσέγγισης.

Η «μαγική λύση» δεν έχει βρεθεί ακόμα

Παρότι ο Φερστάπεν αναγνώρισε πως η Red Bull ίσως θα μπορούσε να έχει βρει αυτή τη φόρμα νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ο Mekies τόνισε ότι η πρόοδος ήρθε μέσα από συνδυασμό παραγόντων, όχι από μία και μόνο αλλαγή.

«Δεν υπάρχει μια μαγική λύση. Ήταν μια σειρά από αναβαθμίσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις στη ρύθμιση του αυτοκινήτου και σωστή αξιολόγηση των δεδομένων. Όλα αυτά μαζί μας έφεραν σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο σχεδόν σε κάθε πίστα. Είναι δύσκολο να πεις “αν είχαμε κάνει αυτά τα βήματα νωρίτερα, πού θα βρισκόμασταν τώρα”. Δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά», πρόσθεσε.

