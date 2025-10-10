Ο αγώνας της Formula 1 στη Σιγκαπούρη προσέφερε ένα ενδιαφέρον στατιστικό που μαρτυρά την πολυπλοκότητα του Grand Prix.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι γνωστό ως ένας από τους πιο απαιτητικούς και θεαματικούς αγώνες της Formula 1. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει και έναν ακόμη ιδιαίτερο τίτλο: αυτόν της πιο απρόβλεπτης πίστας του πρωταθλήματος.

Στους έξι τελευταίους αγώνες στο σιρκουί πόλης Μαρίνα Μπέι, έχουν αναδειχθεί έξι διαφορετικοί νικητές. Πρόκειται για ένα στατιστικό που δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή της Formula 1 και αποδεικνύει γιατί ο αγώνας της Σιγκαπούρης θεωρείται ίσως ο πιο απαιτητικός του πρωταθλήματος για ομάδες, οδηγούς και μονοθέσια.

Οι τελευταίοι έξι νικητές

Από το 2018 μέχρι το 2024, η πίστα της Σιγκαπούρης έχει χαρίσει στιγμές έντασης, στρατηγικές μάχες και... ανατροπές. Κανείς οδηγός δεν έχει καταφέρει να επαναλάβει τη νίκη του, κάτι που μαρτυρά τη μοναδικότητα του αγώνα. Ο αγώνας του 2020 και 2021 δεν διεξήχθη λόγω πανδημίας COVID-19.

Έτος Νικητής Ομάδα 2018 Λιούις Χάμιλτον Mercedes 2019 Σεμπάστιαν Φέτελ Ferrari 2022 Σέρχιο Πέρεζ Red Bull 2023 Κάρλος Σάινθ Ferrari 2024 Λάντο Νόρις McLaren 2025 Τζορτζ Ράσελ Mercedes

Αυτό το απίστευτο σερί κάνει τη Σιγκαπούρη τη μοναδική πίστα του καλενταριού όπου έξι διαφορετικές νίκες ήρθαν από τέσσερις διαφορετικές ομάδες: Mercedes, Ferrari και McLaren και Red Bull.

Γιατί η Σιγκαπούρη είναι τόσο απρόβλεπτη

Ο νυχτερινός αγώνας της Σιγκαπούρης συνδυάζει θερμότητα, υγρασία και στενά όρια, καθιστώντας την πίστα ένα από τα πιο δύσκολα τεστ για οδηγούς και μονοθέσια. Η στρατηγική, η διαχείριση ελαστικών και η ικανότητα του οδηγού να αποφύγει τα λάθη κάνουν τη διαφορά.

Σύμφωνα με στατιστικά της FIA, η πιθανότητα εμφάνισης Αυτοκινήτου Ασφαλείας στη Σιγκαπούρη ξεπερνά το 90%, ενώ η μέση διάρκεια αγώνα φτάνει σχεδόν στις δύο ώρες, καθιστώντας τη μία από τις πιο επίπονες δοκιμασίες στο πρωτάθλημα.

Αυτοί οι παράγοντες εξηγούν γιατί ακόμα και οι κορυφαίες ομάδες δυσκολεύονται να κυριαρχήσουν σταθερά εκεί.

