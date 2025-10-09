Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes-AMG F1 πιστεύει πως θα μπορούσε να είχε πετύχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στον αγώνα της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι.

Ο Κίμι Αντονέλι συνέχισε τη θετική του πορεία στη Formula 1, κατακτώντας την πέμπτη θέση στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Ωστόσο, ο νεαρός Ιταλός παραδέχθηκε ότι ένιωσε «λίγο απογοητευμένος» με το αποτέλεσμα, καθώς πίστευε πως είχε το ρυθμό για κάτι παραπάνω.

Ο 18χρονος οδηγός της Mercedes αποκάλυψε ότι θα μπορούσε ακόμη και να διεκδικήσει την pole position το Σάββατο, αλλά η ένταση της στιγμής τον οδήγησε σε μικρό λάθος που του κόστισε μια ιστορική πρωτιά.

Η εκκίνηση που κόστισε

Στον αγώνα, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν ιδανικά. Ο Αντονέλι έχασε θέσεις από τους Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ στην εκκίνηση και παρέμεινε πίσω τους για μεγάλο μέρος του πρώτου stint. Ο ίδιος εξήγησε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την πλευρά εκκίνησης που του αναλογούσε:

«Η εκκίνηση ήταν δύσκολη γιατί η αριστερή πλευρά του grid ήταν λίγο πιο βρώμικη και γλιστερή, κάτι που έκανε πιο δύσκολο να κάνω καλή εκκίνηση. Ήταν κρίμα, γιατί ουσιαστικά αυτό καθόρισε την πορεία του αγώνα. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, η θέση στην πίστα εδώ είναι εξαιρετικά σημαντική».

Ο Αντονέλι εκκίνησε με τη μεσαία γόμα όπως και ο Χάμιλτον από τους οδηγούς που ήταν στην αριστερή πλευρά του grid. Τόσο ο Μαξ Φερστάπεν όσο και οι Ίσακ Χατζάρ και Φερνάντο Αλόνσο που ήταν στην αριστερή μεριά του grid, εκκίνησαν με τη μαλακή γόμα ελαστικών και είχαν πολύ περισσότερη πρόσφυση από αυτούς με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Η αντεπίθεση στον αγώνα

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, ο Αντονέλι ανέκαμψε δυναμικά. Εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα υπερθέρμανσης των φρένων στη Ferrari του Λεκλέρ και πέρασε ξανά μπροστά στα τελευταία στάδια του αγώνα με το προσπέρασμα του αγώνα στη στροφή 16.

«Ο ρυθμός μας ήταν πραγματικά πολύ καλός. Ένιωθα άνετα στο αυτοκίνητο, απλώς είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί υπήρχε μεγαλύτερο δυναμικό. Αν είχα κάνει καλύτερο Q3, η ιστορία θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας σωματικά, αλλά είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που πάλεψα πίσω. Το προσπέρασμα στον Λεκλέρ ήταν ωραίο και μας έδωσε ξανά μια θέση. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει κάτι παραπάνω, αλλά η πέμπτη θέση είναι ένα καλό αποτέλεσμα».

Επιπλέον τόνισε πως με βάση την πρόσφατη βελτίωση που έχει, ανυπομονεί για τους αγώνες που απομένουν: «Το μονοθέσιο γίνεται όλο και πιο δυνατό. Μπορώ πλέον να το οδηγώ όπως θέλω, να το "παίζω στα χέρια μου", και αυτό είναι πολύ θετικό. Ανυπομονώ πραγματικά για τους επόμενους αγώνες, γιατί νιώθω ότι καταλαβαίνω το αυτοκίνητο καλύτερα κάθε φορά».

