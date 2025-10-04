O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο σιρκουί πόλης της Μαρίνα Μπέι.

To Grand Prix Σιγκαπούρης, ο 18ος αγώνας της Formula 1 στο 2025 συνεχίστηκε το Σάββατο με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους για να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη συνέχεια του τριημέρου.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές για την τελευταία περίοδο δοκιμών, με τη δυναμική των ομάδων να είναι ολοένα και πιο ξεκάθαρη.

Not long at all until FP3 gets underway! 😎



The final hour that our teams and drivers have before Quali 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/skOR5y4cdO — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Φερστάπεν εναντίον Πιάστρι

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:30,148 και πήρε την 1η θέση που δίνει ψυχολογικό πλεονέκτημα ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών.

Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o οποίος έκανε τον ταχύτερο χρόνο με την τρίτη του προσπάθεια, κάτι που σημαίνει πως έχει ακόμη να δώσει στις κατατακτήριες δοκιμές. Η τελική διαφορά μεταξύ τους ήταν στα 17 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η μάχη για την pole position αναμένεται άκρως συναρπαστική.

Getting a bit too close for comfort between Franco and Max there! 😬🤏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/6oQlfqkFff October 4, 2025

H Mercedes «ξύπνησε»

Στην 3η θέση στο FP3 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι μόλις 0,049 δλ μακριά από την κορυφή. Η γερμανική ομάδα έδειξε να έχει πολύ καλό ρυθμό και πιθανότατα κρύφτηκε την Παρασκευή. Αυτό το απέδειξε ο Κίμι Αντονέλι με την 4η θέση στη διαδικασία

Ο Λάντο Νόρις ήταν μόλις 5ος, όμως η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 0,089 δλ, με τις διαφορές των πέντε πρώτων να είναι εντυπωσιακά μικρές. Στην 6η θέση ηταν ο Κάρλος Σάινθ της Williams Racing, μπροστά από τον Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls.

Το πρώτο μονοθέσιο της Ferrari ήταν ο Λιούις Χάμιλτον στην 8η θέση, με τη Scuderia να έχει δρόμο μπροστά της ώστε να πάρει ένα καλό πλασάρισμα στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber ήταν 9ος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ συμπλήρωσε την πρώτη 10άδα.

That was a rather close moment between Lando Norris and Carlos Sainz 😬#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/0IPIHhXxX6 — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Ατύχημα και κόκκινη σημαία

Για μία ακόμη φορά στο τριήμερο οι κόκκινες σημαίες διέκοψαν τη δράση και το πρόγραμμα των οδηγών. Ο Λίαμ Λόσον με τη συμπλήρωση 15 λεπτών είχε επαφή με τον τοίχο στην έξοδο της στροφής 7 έπειτα από άτσαλο πάτημα στο εξωτερικό κερμπ. Αυτό ήταν το δεύτερο ατύχημά του στο τριήμερο.

A dramatic crash for Liam Lawson in FP3 💥



📻 "I just hit the kerb"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/zdbmAXdRFI October 4, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Ακολουθήστε όλες τις εξελίξεις από τη μάχη της pole position στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 Grand Prix Σιγκαπούρης