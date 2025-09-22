Η εικοσαετής παρουσία του Βρετανού στη Red Bull έλαβε επίσημα τέλος και πλέον μπορεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του σε άλλη ομάδα της Formula 1.

Ο Κρίστιαν Χόρνερ ήρθε σε συμφωνία αποζημίωσης με τη Red Bull, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο της συνεργασίας τους, η οποία ξεκίνησε πίσω στο 2005.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της μητρικής εταιρείας της ομάδας της Formula 1. O Χόρνερ έχασε τη θέση του επικεφαλής της Red Bull Racing αμέσως μετά το Grand Prix M. Βρετανίας και τη θέση του ανέλαβε ο Λοράν Μεκίς. Η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Formula 1 από την επόμενη σεζόν.

Christian, your 20-year leadership has shaped the very identity of Red Bull Racing, from ambitious newcomers to multiple World Champions.



Thank you for the memories and the milestones that will leave a lasting legacy here in Milton Keynes for generations to come 💙 pic.twitter.com/mLnkDrtI0Y — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 9, 2025

Η «χρυσή» αποζημίωση

Σύμφωνα με πληροφορίες του The Race, το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος πενταετίας. Αυτό το ποσό καλύπτει τα μελλοντικά έσοδα που θα είχε ο Χόρνερ (μισθοί και μπόνους), καθώς το προηγούμενο συμβόλαιό του έτρεχε έως το 2030. Ο Βρετανός κατείχε, εκτός από την ηγεσία της Red Bull Racing, υψηλόβαθμες θέσεις και στις Red Bull Advanced Technology και Red Bull Powertrains.

Ένα βασικό σημείο της συμφωνίας είναι πως του δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψει στην F1. Αν και δεν μπορεί να ξεκινήσει αμέσως σε ανταγωνιστική ομάδα, εκτιμάται ότι θα έχει το δικαίωμα να εργαστεί ξανά στη Formula 1 μέσα στο πρώτο μισό του 2026, πιθανότατα μετά τους πρώτους αγώνες εκτός Ευρώπης και πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα.

20 years, countless memories. Thank you, Christian from all of us at Red Bull Racing 💙 pic.twitter.com/yp2z5vbMrF July 9, 2025

Οι δηλώσεις του… διαζυγίου

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Χόρνερ τόνισε: «Το να ηγούμαι της Red Bull Racing υπήρξε τιμή και προνόμιο. Όταν ξεκινήσαμε το 2005, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη διαδρομή που θα ακολουθούσε, τα πρωταθλήματα, οι νίκες, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις. Είμαι απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε ως ομάδα, σπάζοντας ρεκόρ και ξεπερνώντας τα όρια. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου ήταν η δημιουργία και καθοδήγηση μιας απίθανης ομάδας ταλαντούχων ανθρώπων, που κατάφεραν να νικήσουν μερικές από τις ισχυρότερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου».

Ο CEO της Red Bull, Όλιβερ Μίντζλαφ, δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Κρίστιαν για την εξαιρετική του δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια. Με την αφοσίωση, την εμπειρία και την καινοτόμο σκέψη του, βοήθησε καθοριστικά ώστε η Red Bull Racing να καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες και ελκυστικές ομάδες στη Formula 1. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε για όλα και θα παραμένεις για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας».