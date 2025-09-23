Σαν Σήμερα: Η μέρα που η καριέρα του Χάμιλτον άλλαξε για πάντα (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Η σημερινή ημέρα για τη Formula 1 είναι μεγάλης σημασίας καθώς πριν από 52 ολόκληρα χρόνια έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας σε Grand Prix. Επιπλέον θα μάθουμε για μία νίκη του Νάιτζελ Μάνσελ με τη Ferrari, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έχασε σαν σήμερα μια νίκη μέσα από τα χέρια του δίχως να έχει ευθύνη. Στον κόσμο του MotoGP θα επισκεφτούμε την Αραγονία για μία μεγάλη μάχη, ενώ στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του WRC, η Subaru πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ο Πίτερ Ρέβσον πήρε την τελευταία του νίκη στην F1 κερδίζοντας το Grand Prix του Καναδά, οδηγώντας για τη McLaren Racing. Ο αγώνας ξεκίνησε υπό έντονες συνθήκες βροχής, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε πολλά ατυχήματα. Έτσι, έκανε την εμφάνισή του το αυτοκίνητο ασφαλείας για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος, προκαλώντας έτσι πολλή σύγχυση γύρω από την κατάταξη του αγώνα. Eπρόκειτο για μια Porsche 914, την οποία οδήγησε ο πρώην οδηγός Έπι Βίτζες. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν επίσης ο τελευταίος στην καριέρα του Τζάκι Στιούαρτ, καθώς ο Βρετανός δεν έλαβε μέρος στο φινάλε της σεζόν, στο Ουότκινς Γκλεν, ως ένδειξη τιμής στον αδικοχαμένο Φρανσουά Σεβέρ που σκοτώθηκε στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ.

Σαν σήμερα το 1990, ο Νάιτζελ Μάνσελ κέρδισε τον μοναδικό του αγώνα εκείνη τη σεζόν για την Ferrari, στο Grand Prix Πορτογαλίας. H νίκη αυτή ήταν και η τελευταία του με τα χρώματα της Scuderia. Ο Βρετανός επικράτησε κατά 2 δευτερόλεπτα του επικεφαλής στη βαθμολογία, Άιρτον Σένα, με τον Αλέν Προστ, να τερματίζει τρίτος και να μένει ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Σαν σήμερα το 2001, ο Ρίτσαρντ Μπερνς κέρδισε το μοναδικό του ράλλυ μέσα στη σεζόν, οδηγώντας ένα Subaru Impreza με συνοδηγό τον Ρόμπερτ Ριντ. Οι Μπερνς/Ριντ επικράτησαν στη Νέα Ζηλανδία και πήραν πρώτοι τον τερματισμό, αφήνοντας κατά 44 δευτερόλεπτα πίσω τους το Ford Focus του Κόλιν ΜακΡέι.

Σαν σήμερα το 2012, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σιγκαπούρης, το οποίο σηματοδότησε την αρχή της κατάρας του Λιούις Χάμιλτον εκείνη τη σεζόν. Ο Βρετανός της McLaren ήταν κυρίαρχος στον αγώνα (πήρε την pole position με διαφορά μισό δευτερόλεπτο), όμως ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του, τον οδήγησε σε εγκατάλειψη από την πρώτη θέση. Αυτή ήταν η πρώτη από τις τρεις φορές εκείνη τη σεζόν που ο Χάμιλτον τέθηκε εκτός αγώνα ενώ ήταν στην πρωτοπορία αγώνα και ουσιαστικά τέθηκε εκτός μάχης τίτλου. Την επόμενη μέρα, ο Βρετανός επέλεξε να υπογράψει στη Mercedes, μια κίνηση που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Formula 1. H νίκη κατέληξε στον Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull Racing. Δεύτερος ήταν ο Τζένσον Μπάτον της McLaren και τρίτος ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2018, οι Μαρκ Μάρκεθ και Αντρέα Ντοβιτσιόζο έδωσαν ακόμη μια παράσταση στο πρωτάθλημα του MotoGP. Πεδίο μάχης ήταν η πίστα της Αραγκόν για το Grand Prix Αραγονίας. Οι δύο αναβάτες έδωσαν σκληρή μάχη, με τον Μάρκεθ να επικρατεί έναντι του Ντόβι για 0,6 δευτερόλεπτα. Τρίτος τερμάτισε ο Αντρέα Ιανόνε της Suzuki. O poleman, Χόρχε Λορένθο, είχε άσχημη πτώση στην εκκίνηση και εγκατέλειψε.

Φωτογραφίες: c4f1/Χ