H αυστριακή ομάδα αποκαλύπτει ολοένα και περισσότερα στοιχεία για το ποιος θα είναι ο οδηγός στο δεύτερο μονοθέσιό της την επόμενη σεζόν στη Formula 1.

O αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, πιστεύει πως οι νέοι κανονισμοί του 2026 προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για τον Ίσακ Χατζάρ να κάνει το μεγάλο βήμα στη Red Bull Racing.

Το ερώτημα βέβαια παραμένει: είναι έτοιμος ο Γάλλος rookie της Formula 1 για την πρόκληση της κορυφαίας ομάδας και για το κάθισμα δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν;

Η ευκαιρία που δίνει το 2026

Ο οδηγός της Racing Bulls έχει μέχρι στιγμής τα πιο δυνατά διαπιστευτήρια για προαγωγή στην κύρια ομάδα, παρότι διανύει μόλις την πρώτη του σεζόν στη Formula 1. Οι νέοι κανονισμοί του 2026 θα λειτουργήσουν ως ένα είδος «reset» για όλους, γεγονός που ο Χατζάρ θεωρεί ότι θα κάνει την περίοδο εκείνη το ιδανικό timing για την κίνησή του.

Ερωτηθείς από το Motorsport.com αν συμμερίζεται αυτή την άποψη, ο Μάρκο απάντησε ξεκάθαρα: «Φυσικά. Αυτά τα μονοθέσια με το ground effect είναι πολύ ιδιαίτερα. Με τους νέους κανονισμούς θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό στιλ οδήγησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείς πολύ το μυαλό σου στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο. Οπότε πιστεύω ότι είναι καλή στιγμή για μια τέτοια κίνηση».

Η δήλωση αυτή δείχνει με σαφήνεια ότι η Red Bull βλέπει τον Χατζάρ ως το φαβορί για τη θέση του δεύτερου οδηγού το 2026, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφαση έχει ουσιαστικά παρθεί.

Βελτίωση σε τεχνικά θέματα και στις κατατακτήριες

Παρά την αυτοπεποίθησή του, ο Χατζάρ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί, ειδικά όσον αφορά την τεχνική του αντίληψη: «Από την πλευρά της μηχανικής, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Είναι ένας πολύ τεχνικός κόσμος η Formula 1, θα έλεγα. Ως rookie, εκεί μαθαίνω τα περισσότερα. Όχι τόσο στην οδήγηση, γιατί ξέρω πώς να το κάνω αυτό».

Για τον Μάρκο, αυτά είναι ζητήματα που θα λυθούν με την εμπειρία: «Ο Χατζάρ έχει τρέξει μόνο σε 16 Grands Prix μέχρι τώρα και ακόμα μαθαίνει. Έχει πολύ καλή σχέση με τον μηχανικό του, τον Πιέρ Χάμελιν, είναι και οι δύο Γάλλοι, ίσως βοηθάει αυτό. Απλώς πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται όπως κάνει τώρα».

