Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στους στενούς δρόμους του Μπακού.

Η δράση στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους για να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη μάχη που ακολουθεί.

Οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές το Σάββατο το πρωί στο Μπακού, με τα σύννεφα να έχουν μαζευτεί πάνω από την πίστα και η θερμοκρασία έπεσε. Παράλληλα η ένταση του ανέμου αυξήθηκε σε σημείο που η ταχύτητά του έφτανε μέχρι και τα 50 χλμ/ώρα και έβαλε δύσκολα στους οδηγούς.

Η McLaren ξανά στην κορυφή

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:41,223 και πήρε την 1η θέση μετά από μία μέτρια Παρασκευή που συνδυάστηκε με επαφή στις μπαριέρες. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως ο χρόνος του ήταν στο ίδιο δέκατο με τον τον ταχύτερο που σημείωσε ο Λιούις Χάμιλτον το απόγευμα της Παρασκευής.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να είναι 0,222 μακριά από την κορυφή. Το περιμέναμε από την αυστριακή ομάδα να δείξει την πραγματική της ταχύτητα την Παρασκευή. Στην 3η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, με τον Αυστραλό να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να βρει έναν καθαρό γύρο.

Η Ferrari έπεσε στην κατάταξη, η Mercedes ψάχνεται

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 4η θέση όντα 0,276 δλ μακριά από την κορυφή και ως αποτέλεσμα ήταν πιο αργός απ’ ότι την Παρασκευή. Στη Ferrari επέλεξαν ρυθμίσεις χαμηλής κάθετης δύναμης σε αντίθεση με την Παρασκευή στην SF-25 του Βρετανού, ακολουθώντας την τακτική του Σαρλ Λεκλέρ.

Η Mercedes-AMG δείχνει να δυσκολεύεται ιδιαίτερα στο Μπακού, με τους δύο οδηγούς της να έχουν παράπονα από τα φρένα. Στο FP3 οι Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ ήταν στις θέσεις 5 και 6. Ο Άλεξ Άλμπον της Williams ήταν 7ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 15:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα κρίνουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Συντονιστείτε στις 14:40 στο LIVE του gMotion και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Αζερμπαϊτζάν