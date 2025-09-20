Σαν Σήμερα: O Προστ πήρε ένα ιστορικό ρεκόρ του Στιούαρτ (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Μία ομάδα με πλούσια ιστορία στη Formula 1 έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα πριν από 54 χρόνια και πρωταγωνίστησε αμέσως. Στο σημερινό μας... μενού περιλαμβάνεται ένα μεγάλο επίτευγμα του Αλέν Προστ, ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ έφερε στην κορυφή τη Scuderia Ferrari και ένας αγώνας στο θρυλικό Λε Μαν σε ασυνήθιστη ημερομηνία. Στον κόσμο του MotoGP θα επισκεφθούμε την πίστα του Μιζάνο στο τρελό πρωτάθλημα του 2020, ενώ ένας θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει σήμερα γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1970, η ομάδα της Tyrrell έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε αγώνα της F1 ως αυτόνομος κατασκευαστής, κατεβάζοντας το μοντέλο 001 στο Grand Prix του Καναδά και την πίστα Μον-Τρεμπλάν. Ο Βρετανός Τζάκι Στιούαρτ εκκίνησε από την pole position αλλά εγκατέλειψε στον 32ο από τους 90 γύρους με πρόβλημα στον άξονα μετάδοσης κίνησης. Έτσι, νικητής ήταν ο Τζάκι Ιξ με μια Ferrari 312B, με δεύτερη την έτερη Ferrari του Κλέι Ρεγκατσόνι και τρίτο τον Κρις Έιμον με March.

Σαν σήμερα το 1975, γεννήθηκε ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Ο Κολομβιανός, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος CART το 1999 και τη νίκη του στο Indianapolis 500 το 2000, έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 2001, με την ομάδα της Williams. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 94 Grand Prix με την Williams και τη McLaren, κερδίζοντας 7 φορές. Αποσύρθηκε πρόωρα και άδοξα το 2006 κι έκτοτε οι αγωνιστικές του δραστηριότητες επικεντρώθηκαν κυρίως στις ΗΠΑ, με μια μακρά παρουσία στους αγώνες NASCAR και πολλές επιτυχίες στους αγώνες αντοχής. Το 2014 επέστρεψε στο IndyCar και κέρδισε ξανά το Indianapolis 500, μόλις έναν χρόνο μετά. Έχασε το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία από τον Σκοτ Ντίξον, ενώ τα επόμενα χρόνια κατέκτησε τίτλους και νίκες στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα στο πρωτάθλημα αντοχής της IMSA.

Σαν σήμερα το 1987, ο Αλέν Προστ ξεπέρασε τις 27 νίκες του Τζάκι Στιούαρτ στη Formula 1 κερδίζοντας το Grand Prix Πορτογαλίας, και έγινε ο τότε πολυνίκης στην ιστορία του θεσμού. Ο Γάλλος πήρε την πρωτοπορία μόλις δύο γύρους πριν το τέλος, όταν ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ έχασε τον έλεγχο της Ferrari F1/87 του, δίχως όμως να εγκαταλείψει. Τρίτος τερμάτισε ο Νέλσον Πικέ με τη Williams. Η εκκίνηση του αγώνα στο Εστορίλ στιγματίστηκε από ένα πολύ μεγάλο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν συνολικά εννέα μονοθέσια. Ο αγώνας διακόπηκε ώστε να καθαριστεί η πίστα.

Σαν σήμερα το 2015, η κυρίαρχη Mercedes-AMG είδε την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα της Formula 1 να κατατροπώνεται από τη Scuderia Ferrari και τον φουριόζο Σεμπάστιαν Φέτελ στο GP Σιγκαπούρης. Ο Γερμανός της ιταλικής ομάδας ήταν εντυπωσιακός όλο το τριήμερο κερδίζοντας έχοντας την πρωτοπορία σε όλους τους γύρους. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν 2ος και τρίτος ο Κίμι Ράικονεν.

Σαν σήμερα το 2020, η Toyota Gazoo Racing κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις 24 Ώρες Λε Μαν. Η ιαπωνική φίρμα θριάμβευσε με τους Μπρέντον Χάρτλεϊ, Καζούκι Νακατζίμα και Σεμπαστιέν Μπουεμί στο #8 Toyota TS050 Hybrid. Στη δεύτερη θέση ήταν η Rebellion Racing που κατέκτησε το καλύτερο αποτέλεσμά της στο θρυλικό αγώνα. Ο 24ωρος αγώνας είχε μετατεθεί χρονικά για τον Σεπτέμβριο εκείνη τη χρονιά λόγω της πανδημίας της Covid-19. O αγώνας είναι μάλιστα ιστορικής σημασίας, καθώς ήταν ο τελευταίος στον οποίο κέρδισε αγωνιστικό προδιαγραφών LMP1.

Σαν σήμερα το 2020, ο Μάβερικ Βινιάλες έγινε ο έκτος διαφορετικός νικητής στο πρωτάθλημα του MotoGP εκείνη τη σεζόν. Ο Ισπανός της Yamaha εκμεταλλεύτηκε την πτώση του Πέκο Μπανάια και κέρδισε το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα του Μιζάνο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τζοάν Μιρ της Suzuki, ενώ το βάθρο «έκλεισε» ο Πολ Εσπαργκαρό της KTM.

Φωτογραφίες: denisyorinori/Χ