Στον αγώνα της Formula 1 στο Μπακού κανένας οδηγός δεν είναι ασφαλής, καθώς όλα μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκειά του.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στους δρόμους του Μπακού έχει αποδειχθεί μια από τις πιο αναπάντεχες και θεαματικές στάσεις του πρωταθλήματος Formula 1. Αυτό περιλαμβάνει τη δράση κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και για τα αποτελέσματα.

Από την πρώτη του διοργάνωση το 2016 (ως Grand Prix Ευρώπης) μέχρι και την πιο πρόσφατη έκδοση του 2024, το Μπακού έβγαλε στην κορυφή επτά διαφορετικά ονόματα, δείγμα της ικανότητας της πίστας να ανατρέπει προβλέψεις και να χαρίζει δραματικά φινάλε.

Οι διαφορετικοί νικητές του Μπακού

Ο αγώνας στους δρόμους του Μπακού έχει πραγματοποιηθεί 8 φορές και μετρά 7 διαφορετικούς νικητές από τρεις διαφορετικές ομάδες. Αυτές είναι οι: Mercedes-AMG, Red Bull Racing και McLaren Racing. Το παράδοξο είναι πως ο Σαρλ Λεκλέρ μετράει 4 συνεχόμενες pole position στην πίστα (σ.σ. 5 αν συμπεριλάβουμε την Sprint Pole του 2023), όμως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Αυτοί που το έχουν καταφέρει είναι οι εξής:

2016 – Νίκο Ρόσμπεργκ (Mercedes)

Ο πρώτος νικητής της νέας πίστας στο Μπακού μια κούρσα με έντονη δράση και πολλά περιστατικά που χαρακτήρισαν την είσοδο της πίστας στο καλεντάρι της F1.

2017 – Ντάνιελ Ρικάρντο (Red Bull)

Μια αξέχαστη εμφάνιση του Αυστραλού, με τολμηρές προσπεράσεις και ένα θριαμβευτικό φινάλε σε έναν αγώνα γεμάτο αναταράξεις.

2018 – Λιούις Χάμιλτον (Mercedes)

Ο επαγγελματισμός και η ικανότητα διαχείρισης των στιγμών έφεραν τον 7άκις παγκόσμιος πρωταθλητή στην κορυφή σε μία διαδρομή όπου η ταχύτητα και η στρατηγική είναι κομβικές.

Chaos for Red Bull! 🫣



Max Verstappen and Danny Ric's infamous 2018 Baku collision, which ended the race for both drivers 🤯#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/6CiiBxuVTH September 15, 2025

2019 – Βάλτερι Μπότας (Mercedes)

Μια σοβαρή επίδοση του Φινλανδού που εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες και την αξιοπιστία του μονοθεσίου του αντιστεκόμενος στον Λιούις Χάμιλτον.

2021 – Σέρχιο Πέρεζ (Red Bull)

Ο Μεξικανός κέρδισε έναν από τους πιο σκληρούς, και πολυταραγμένους, αγώνες της χρονιάς, σε ένα Μπακού που συχνά επιφυλάσσει ανατροπές. Ο Πέρεζ είναι ο μοναδικός οδηγός με 2 νίκες στο Αζερμπαϊτζάν.

Four years ago in Baku, we witnessed the 122nd and final podium in Formula 1 for Sebastian Vettel 🥺#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/4s7N1tdrKA September 17, 2025

2022 – Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

Μια επίδειξη ταχύτητας και συνέπειας από τον Ολλανδό, που έδειξε τη δύναμη του συνόλου Red Bull στις απαιτητικές ταχύτητες της αζερικής πίστας.

2024 – Όσκαρ Πιάστρι (McLaren)

Η πιο πρόσφατη σεζόν ανέδειξε νικητή τον Όσκαρ Πιάστρι, που με εντυπωσιακή επίθεση και σφιχτή άμυνα διατήρησε την πρώτη θέση μέχρι τη στιγμή που πήρε την καρό σημαία.

On this day last year... ⏪



Oscar Piastri with one of the overtakes of the season, diving past Charles Leclerc to eventually claim his second race win 🏆#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/cXbuynRFAf — Formula 1 (@F1) September 15, 2025

Τι κάνει το Baku τόσο ξεχωριστό;

Η χάραξη των δρόμων του Μπακού, με μεγάλες ευθείες, στενές στροφές και απαιτητικά κερμπ συνδυάζει ακραίες απαιτήσεις για τα ελαστικά, το set-up και την τακτική. Το αποτέλεσμα είναι ένας αγώνας όπου τα λάθη τιμωρούνται ακαριαία, αλλά και όπου η τόλμη συχνά επιβραβεύεται. Για αυτό άλλωστε το Μπακού έχει γράψει μερικές από τις πιο θυελλώδεις σελίδες της σύγχρονης F1.

