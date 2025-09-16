Νέα ανάρτηση στα social media από τον πολυπρωταθλητή της Formula 1, o οποίος παραμένει ο μόνος από το grid που έχει τοποθετηθεί ανοικτά σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον πήρε ξεκάθαρη θέση για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, μέσω ανάρτησης σε story στο Instagram. Ο Βρετανός οδηγός, γνωστός για την κοινωνική του δράση και τις δημόσιες παρεμβάσεις του σε ζητήματα δικαιωμάτων και δικαιοσύνης, καταδίκασε με σκληρή γλώσσα την επίθεση του Ισραήλ και την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

«Η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Χάμιλτον αναφέρθηκε και στη συγκλονιστική διαπίστωση του ΟΗΕ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, περιέγραψε τα γεγονότα ως «γενοκτονία»: «Σήμερα, μια ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ περιέγραψε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως γενοκτονία. Ως ανθρώπινα όντα, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και να αφήσουμε αυτό να συνεχίζεται».

Η δημόσια τοποθέτηση του Χάμιλτον έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη διεθνή κοινότητα και αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, όχι μόνο στον κόσμο του αθλητισμού αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari είναι ο μοναδικός από τους 20 του grid της Formula 1 που δεν φοβάται να πει την άποψή του και να ευαισθητοποιήσει τους φίλους του σπορ για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

