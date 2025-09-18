Τα σενάρια τίτλου για τη McLaren Racing στο Αζερμπαϊτζάν, με τη βρετανική ομάδα να είναι έτοιμη για άλλη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία της στη Formula 1.

Η McLaren βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου στη Formula 1 και μάλιστα μπορεί να το πετύχει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Η ομάδα του Ουόκινγκ φτάνει στο Μπακού με προβάδισμα 337 βαθμών έναντι της Scuderia Ferrari, τη στιγμή που απομένουν οκτώ αγώνες για το φινάλε. Με 389 βαθμούς διαθέσιμους μέχρι το τέλος της σεζόν, η McLaren θα στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια αν φύγει από το Αζερμπαϊτζάν με διαφορά τουλάχιστον 346 βαθμών από την ιταλική ομάδα.

Στην πιο απλή εκδοχή, ένα ακόμη 1-2 μέσα στους δρόμους του Μπακού θα είναι αρκετό για να «κλειδώσει» τον τίτλο, ο οποίος θα είναι ο 10ος στην ιστορία της.

Τα σενάρια που χαρίζουν στη McLaren το πρωτάθλημα

Αν τερματίσει στις θέσεις 1 και η, η McLaren είναι πρωταθλήτρια ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των Ferrari, Mercedes και Red Bull.

Αν τερματίσει στις θέσεις 1-3 ή 2-3, χρειάζεται οι δύο οδηγοί των Ferrari, Mercedes και Red Bull να είναι 7οι ή χαμηλότερα στην κατάταξη της Κυριακής.

Αν τερματίσει στις θέσεις 1 και 4, τότε οι δύο Ferrari πρέπει να μείνουν 8οι ή χαμηλότερα και η Mercedes ή η Red Bull πίσω από τη Scuderia.

Με πιο απλά λόγια, η McLaren πρέπει να πάρει 9 βαθμούς περισσότερους από τη Ferrari, αποφεύγοντας παράλληλα να χάσει περισσότερους από 12 βαθμούς από τη Mercedes και 33 από τη Red Bull Racing.

Ένα ιστορικό ρεκόρ στον ορίζοντα

Αν τα καταφέρει, η McLaren θα γίνει η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών νωρίτερα από κάθε άλλη στην ιστορία. Το ρεκόρ ανήκει στη Red Bull, που το 2023 σφράγισε τον τίτλο με έξι αγώνες να απομένουν. Η McLaren μπορεί να το κάνει με επτά αγώνες πριν το φινάλε.

Επιπλέον, οι «πορτοκαλί» βρίσκονται σε τροχιά να ξεπεράσουν και το ρεκόρ της Red Bull για τους περισσότερους βαθμούς σε μία σεζόν. Το 2023, οι «ταύροι» ολοκλήρωσαν με 860 βαθμούς, ενώ η McLaren ήδη έχει φτάσει ήδη στους 617.

Την ίδια στιγμή, στοχεύουν και στο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διαφορά κατάκτησης τίτλου, το οποίο κατέχει επίσης η Red Bull με 451 βαθμούς από το 2023.

