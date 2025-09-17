Ο οδηγός της McLaren Racing αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα της μάχης του τίτλου της Formula 1 και το ρίσκο που εμπεριέχεται σε τέτοιες καταστάσεις.

Ο Λάντο Νόρις μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το ρίσκο στις μάχες του με τους αντιπάλους του στη Formula 1, ειδικά τώρα που το πρωτάθλημα οδηγών βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Ο Βρετανός έχει καταφέρει να μείνει κοντά στον teammate του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, παρά το χαμένο έδαφος που είχε στους πρώτους αγώνες του 2025. Στο GP Ολλανδίας το πρωτάθλημα πήρε μια διαφορετική τροπή, μιας και η εγκατάλειψή του, τού κόστισε σημαντικούς βαθμούς έναντι του Πιάστρι που πήρε τη νίκη.

Η στρατηγική της McLaren στο GP Ιταλίας στη Μόντσα, που προκάλεσε συζητήσεις, έφερε τον Νόρις στο βάθρο και μείωσε προσωρινά τη διαφορά, όμως με οκτώ αγώνες να απομένουν, ο Βρετανός βρίσκεται 31 βαθμούς πίσω.

Οι οδηγοί της McLaren ξέρουν από ρίσκο

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το Ζάντβορτ, ο Νόρις ρωτήθηκε αν θεωρεί ρίσκο το να δίνει μάχες με οδηγούς που δεν διεκδικούν τον τίτλο, με τον κίνδυνο να χάσει κρίσιμους βαθμούς.

«Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι κάτι που ήδη εφαρμόζουμε εδώ και καιρό. Όσο κι αν θέλουμε να κερδίσουμε αγώνες ή να φτάσουμε στη 2η ή 3η θέση, έχουμε αρχίσει να κατανοούμε καλύτερα το στοιχείο του ρίσκου. Ξέρουμε πότε πρέπει να πιέσουμε, όπως στις κατατακτήριες, και πότε, για έναν μόνο βαθμό, δεν αξίζει το ρίσκο. Για τη νίκη όμως; Εκεί ρισκάρεις περισσότερο. Και εξαρτάται πολύ από το ποιον έχεις απέναντί σου. Αυτό είναι κρίσιμο: πρέπει να ξέρεις με ποιον μπορείς να πάρεις ρίσκο και με ποιον όχι. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς ενός οδηγού που παλεύει για το πρωτάθλημα», είπε ο οδηγός της McLaren Racing.

Τα λάθη που στοίχισαν

Ο Νόρις στάθηκε σε δύο περιστατικά που επηρέασαν αρνητικά την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Ο Βρετανός παραδέχτηκε: «Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω και να αλλάξω αυτό που έκανα στην Κίνα, θα το έκανα. Τότε δεν ήμουν τόσο προσεκτικός όσο έπρεπε να είμαι τόσο νωρίς στη σεζόν. Αλλά έμαθα από αυτό και τώρα παίρνω καλύτερες αποφάσεις».



