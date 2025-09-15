Στην ιταλική ομάδα πιστεύουν πως ο Βρετανός θα πάρει το πολυπόθητο πρώτο του βάθρο με το κόκκινο μονοθέσιο στη φετινή σεζόν.

Ο Λιούις Χάμιλτον πανηγύρισε μια αναπάντεχη νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας. Όμως η πρώτη του σεζόν με τη Scuderia Ferrari δεν έχει αποφέρει ακόμη τα αποτελέσματα που ο ίδιος οραματιζόταν, καθώς χρειάζεται χρόνο προσαρμογής μετά την πολυετή του παρουσία στη Mercedes.

Η απόδοσή του στο σπριντ της Σανγκάης δεν έχει επαναληφθεί ούτε από τον ίδιο, ούτε από τον teammate του Σαρλ Λεκλέρ στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η μοναδική ουσιαστική επιτυχία της ιταλικής ομάδας και πρώτη στην ιστορία της στη Formula 1 σε Αγώνα Σπριντ.

LH knows how to style the Monza team kit 😎 pic.twitter.com/NxpHScz6vK — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 13, 2025

«Το βάθρο πλησιάζει»

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μιλώντας μετά τον αγώνα της Μόντσα, εξήγησε πως η άνοδος στην απόδοση του Χάμιλτον φέρνει πιο κοντά το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari:

«Το βάθρο πλησιάζει, είναι θέμα χρόνου. Στο Ζάντβορτ κατάφερε να παλέψει με τον Τζορτζ Ράσελ και στη Μόντσα επέστρεψε από την 10η θέση μέχρι να φτάσει πίσω από το κιβώτιο του Ράσελ. Ο Ράσελ ανέβηκε αρκετές φορές στο βάθρο. Ναι, μπορούμε να περιμένουμε ότι κι ο Λιούις θα είναι σύντομα στο βάθρο».

Η ώθηση από τους τιφόζι

Ο Βασέρ θεωρεί ότι η υποστήριξη των tifosi σε Μαρανέλο και Μόντσα ενίσχυσε σημαντικά τον Χάμιλτον, αν και πιστεύει πως η αλλαγή είχε ήδη ξεκινήσει νωρίτερα.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι η ανάκαμψη ξεκίνησε από το Ζάντβορτ. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν θετικό, αλλά από την αρχή του Σαββατοκύριακου ο ρυθμός του ήταν καλύτερος σε σχέση με τον Σαρλ. Η ψυχολογία του ήταν καλύτερη και στον αγώνα πάλεψε με τον Ράσελ μέχρι τον 30ό γύρο. Αυτό δείχνει ότι βρισκόταν ξανά σε καλή κατάσταση».

Ο Βασέρ στάθηκε και στη δυναμική παρουσία του Χάμιλτον μπροστά στους Ιταλούς φιλάθλους που του έδωσε μία ψυχολογική ώθηση:

«Η ενέργεια που πήρε από τους τιφόζι στο Μιλάνο την Τετάρτη και την Πέμπτη ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Δεν ξέρω τι ακριβώς περίμενε, αλλά ήταν μια τρομερή εμπειρία και του έδωσε έξτρα ώθηση όλο το Σαββατοκύριακο».

