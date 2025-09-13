Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τη φιλοσοφία του που τον οδήγησε να αναζητήσει την πρόκληση της Scuderia Ferrari στη Formula 1.

Μετά από μία δύσκολη περίοδο στο φινάλε της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τη Mercedes-AMG F1, ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε πως η μετακίνησή του στη Ferrari τον έχει αναζωογονήσει, καθώς πραγματοποίησε το όνειρό του να φορέσει τα κόκκινα.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν έχουν ανταποκριθεί προς ώρας στις προσδοκίες και στον ενθουσιασμό που προκάλεσε η πολυαναμενόμενη αλλαγή. Ο Χάμιλτον εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari, ενώ υπολείπεται κατά 46 βαθμούς από τον team-mate του, Σαρλ Λεκλέρ. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι η φετινή SF-25 παραμένει ένα μονοθέσιο «ξένο» προς το οδηγικό του στυλ, γεγονός που δυσκολεύει την προσαρμογή του.

Now you know the Ferrari way @LewisHamilton 🤌 pic.twitter.com/s5GJxfC0DM — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 12, 2025

Παρά τις 105 νίκες και τα 7 πρωταθλήματα που κοσμούν το βιογραφικό του στη Formula 1, ο Βρετανός τόνισε πως δεν θεωρεί ότι βρίσκεται σε «άγνωστα νερά» με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην πρώτη του σεζόν με τη Scuderia.

«Πολλές φορές στο παρελθόν είχα δυσκολίες. Ποτέ δεν μπήκα σε ένα μονοθέσιο και απλά κέρδισα, πάντα υπήρχαν δύσκολες στιγμές. «Είμαι το είδος ανθρώπου που δεν μου αρέσει να βολεύομαι και να νιώθω άνετα κι αυτός ήταν ο δρόμος στον οποίο είχα αρχίσει να βρίσκομαι με τη μακροχρόνια συνεργασία που είχα πριν. Κάνοντας αυτό το βήμα σε μια ομάδα στην οποία πραγματικά πιστεύω, εξακολουθώ να πιστεύω στο δυναμικό της και σε όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί και νομίζω ότι όλη η ομάδα το πιστεύει. Κανείς δεν πετυχαίνει χωρίς να περάσει από δύσκολες φάσεις, οπότε τις καλωσορίζω. Ανυπομονώ για τις πιο ηλιόλουστες μέρες που σίγουρα θα έρθουν», ανέφερε στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας.

