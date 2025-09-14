Ο τρίτος γύρος του 61ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, που διοργανώνεται από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), θα ξετυλιχθεί σε κλασικές... Ακροπολικές ειδικές διαδρομές.

Το myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, με επίκεντρο για ακόμη μία χρονιά την παραλιακή πόλη της Ιτέας. Ο τρίτος γύρος του 61ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, που διοργανώνεται από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), θα ξετυλιχθεί σε κλασικές Ακροπολικές ειδικές διαδρομές, οι οποίες υπόσχονται έντονο συναγωνισμό και θεαματικές μάχες σε όλες τις κατηγορίες. Ο αγώνας αναμένεται να προσελκύσει τόσο τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του θεσμού όσο και πληρώματα από το εξωτερικό.

Χορηγός ονομασίας είναι για άλλη μια χρονιά το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση). Χορηγοί του αγώνα είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, Coral AE, η ναυτιλιακή εταιρεία Seajets, ο επίσημος διανομέας Peugeot, Opel και MG, Gallo S.A., η εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, Clevermedia και η Racing Star που ειδικεύεται στον αγωνιστικό εξοπλισμό. Πολύτιμη είναι η συνεισφορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών.

Πρόγραμμα Αγώνα

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του ονομαστικού χορηγού στο Βιομηχανικό Πάρκο Άμφισσας θα διεξαχθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, στις 16:00 θα αναχωρήσουν από το Service Park το οποίο θα φιλοξενείται στη Μαρίνα της Ιτέας και στις 16:33 θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Αγία Ευθυμία 1 – Clevermedia» συνολικού μήκους 10,04 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούν στην μήκους 8,48 χιλιομέτρων Ειδική Διαδρομή «Βωξίτες 1 – Coral», με ώρα έναρξης 17:01, πριν επιστρέψουν στην Ιτέα για το απογευματινό 45λεπτο service.

Το δεύτερο σκέλος του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ απαρτίζεται από 5 Ειδικές Διαδρομές. Πρώτη διαδρομή της ημέρας και τρίτη του αγώνα θα είναι η «Αγία Ευθυμία 2 – Gallo», μήκους 10,04 χλμ., με ώρα έναρξης 09:03. Στις 10:14 τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Καρούτες – Seajets», μήκους 18,90 χιλιομέτρων και θα επιστρέψουν στην Ιτέα για 30λεπτο Service. Η συνέχεια περιλαμβάνει την μήκους 14,30 Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα 1 – myKTEO», με ώρα έναρξης 12:42 και την Ειδική Διαδρομή «Βωξίτες 2 – Coral», μήκους 8,48 χλμ. με ώρα έναρξης 13:25. Θα ακολουθήσει 30λεπτο service, με την Power Stage του αγώνα, «Άμφισσα 2 - myKTEO» μήκους 14,30 χιλιομέτρων να είναι προγραμματισμένη για τις 15:18. O τερματισμός του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ θα διεξαχθεί στις 16:00 και η απονομή των επάθλων στις 18:00.

Τα αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 84,54 km, ενώ τα συνολικά χιλιόμετρα του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ είναι 293,39 χλμ.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 23:59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων με ένα κλικ ΕΔΩ.