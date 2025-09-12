Σαν Σήμερα: Όταν ο Φερστάπεν έβγαλε εκτός και «καβάλησε» τον Χάμιλτον (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Αρκετές φορές στον κόσμο της Formula 1 έχουμε δει ηρωικές προσπάθειες οδηγών, όμως όχι σαν αυτή του Νίκι Λάουντα, ο οποίος αψήφησε το θάνατο ώστε να παλέψει για το πρωτάθλημα του 1976. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μάθουμε τι έγινε σε διάφορους ακόμη αγώνες στη Μόντσα, το απίθανο ρεκόρ του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και τη νίκη του Αλόνσο που ξεσήκωσε τους τιφόζι. Στο MotoGP θα θυμηθούμε μια εκπληκτική μάχη ανάμεσα σε δύο πρωταθλητές. Στο WRC o εθνικός μας αγώνας επιστρέφει στη σύγχρονη εποχή του.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1965, ο Τζάκι Στιούαρτ πήρε την πρώτη του νίκη στη F1, κερδίζοντας το Ιταλικό Grand Prix με την ομάδα της BRM. Ο τότε πρωτοεμφανιζόμενος στο σπορ εκκίνησε από την τρίτη θέση και επικράτησε του παγκόσμιου πρωταθλητή και teammate του, Γκρέιαμ Χιλ, κατά 3,3 δευτερόλεπτα στον τερματισμό. Ήταν το τελευταίο 1-2 για την BRM στην F1.

Σαν σήμερα το 1976, σημειώθηκε ίσως η πιο εντυπωσιακή ανάκαμψη οδηγού μετά από ατύχημα σε όλη την ιστορία των αγώνων. Έχοντας φτάσει ένα βήμα πριν τον θάνατο ύστερα από ένα φρικιαστικό ατύχημα στο Νίρμπουργκρινγκ, ο Νίκι Λάουντα επέστρεψε στους αγώνες μόλις έξι εβδομάδες αργότερα και συμμετείχε στο Grand Prix Ιταλίας. Παρά τα σοβαρότατα εγκαύματα που είχε αποκομίσει, ο Αυστριακός αψήφησε κάθε λογική και αποφάσισε να επιστρέψει ώστε να παλέψει με τον Τζέιμς Χαντ για το πρωτάθλημα. Τερμάτισε τον αγώνα στην τέταρτη θέση και την ώρα που οι Ρόνι Πέτερσον, Κλέι Ρεγκατσόνι και Ζακ Λαφίτ βρίσκονταν στο βάθρο, ο Λάουντα επέστρεψε στο γκαράζ και περιτριγυρίστηκε από μια λαοθάλασσα θεατών που ήθελε να αποδώσει εύσημα στο μεγαλείο της τόλμης του.

Σαν σήμερα το 1993, ο Ντέιμον Χιλ εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Αλέν Προστ και πήρε τη νίκη για λογαριασμό της Williams στο Grand Prix Ιταλίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Ζαν Αλεζί για τη Scuderia Ferrari και τρίτος ήταν ο Μάικλ Αντρέτι με McLaren. Από τον αγώνα είχαν εγκαταλείψει επίσης οι Άιρτον Σένα και Μίκαελ Σουμάχερ, ενώ οι οδηγοί της Minardi είχαν επαφή μεταξύ τους στον τελευταίο γύρο.

Σαν σήμερα το 1999, ο Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν κέρδισε το Ιταλικό Grand Prix με την ομάδα της Jordan, «βάζοντας φωτιά» στη μάχη για το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς. Στον αγώνα ο Μίκα Χάκινεν εκκίνησε από την pole position και ήταν στην πρώτη θέση, όταν έκανε ένα σπάνιο λάθος και έχασε τον έλεγχο στο πρώτο σικέιν στον γύρο 30. Ο Φινλανδός, ο οποίος υπέφερε από πυρετό από την αρχή της ημέρας, εγκατέλειψε τον αγώνα και ξέσπασε σε λυγμούς όταν βρέθηκε εκτός πίστας, βλέποντας την υπερπροσπάθειά του να μην αποδίδει τελικά καρπούς.

Σαν σήμερα το 2004, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα. Το τριήμερο αποδείχθηκε ιστορικό μια και στις ελεύθερες δοκιμές ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια σημείωσε νέο ρεκόρ μέσης ωριαίας ταχύτητας στα 262,242 χλμ/ώρα. Ωστόσο το Grand Prix δεν ήταν το ίδιο επιτυχημένο. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα της παντοδύναμης F2004 και πήρε τη νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο teammate, Μίκαελ Σουμάχερ, έχοντας ανακάμψει από έξοδο στον πρώτο γύρο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Τζένσον Μπάτον της BAR, έπειτα από μάχη με τις Ferrari και τις Williams.

Σαν σήμερα το 2010, οι Φερνάντο Αλόνσο και Τζένσον Μπάτον έδωσαν μια εξαιρετική παράσταση στη Μόντσα για το GP Ιταλίας. Οι δυο τους είχαν εκκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης και για πολλούς γύρους έδιναν μάχη. Ωστόσο η έξυπνη στρατηγική της Ferrari έφερε τον Ισπανό στην κορυφή και κατέκτησε τη νίκη που τον έβαλε επίσημα στο παιχνίδι του τίτλου. Τρίτος τερμάτισε ο Φελίπε Μάσα δίνοντας επιπλέον χαρά στους τιφόζι, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Λιούις Χάμιλτον εκτοπίστηκε από την κορυφή έπειτα από εγκατάλειψη στον πρώτο γύρο.

Σαν σήμερα το 2021, οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν συγκρούστηκαν για μία ακόμη φορά στη σεζόν. Ο Βρετανός βγήκε από τα pits στον 25ο γύρο μπροστά από τον Ολλανδό. Όμως ο Φερστάπεν «βούτηξε» στα φρένα και θέλησε να χωθεί σε σημείο που ο Χάμιλτον δεν είχε αφήσει περιθώρια. Ως αποτέλεσμα ήρθαν σε επαφή, με το μονοθέσιο της Red Bull Racing να εκτινάσσεται και ο πίσω δεξιός τροχός να χτυπά τον Χάμιλτον στο κεφάλι. Η σύγκρουση των δύο διεκδικητών του τίτλου άφησε το πεδίο ελεύθερο στη McLaren Racing να φτάσει στην πρώτη της νίκη μετά από 9 χρόνια, με τον Ντάνιελ Ρικάρντο να κερδίζει μπροστά από τους Λάντο Νόρις και Βάλτερι Μπότας.

Σαν σήμερα, επίσης το 2021, οι Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ μας χάρισαν μια επική μονομαχία στο GP Αραγονίας για το MotoGP. Οι δύο αναβάτες έδωσαν μια φανταστική μάχη με πολλά αλληλοπροσπεράσματα, όμως ο Ιταλός αναβάτης της Ducati επικράτησε έναντι του Ισπανού της Honda για έξι δέκατα ου δευτερολέπτου. Τρίτος τερμάτισε ο πρωταθλητής, Ζοάν Μιρ της Suzuki.

Σαν σήμερα, επίσης το 2021, το Ράλλυ Ακρόπολις έκανε την πανηγυρική του επιστροφή στο WRC. Ο Κάλε Ροβάνπερα ήταν ασυναγώνιστος και αναδείχθηκε νικητής για λογαριασμό της Toyota. O Φινλανδός ξεπέρασε κατά 42 δευτερόλεπτα το Hyundai του Ότ Τάνακ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Σεμπαστιάν Οζιέ.

