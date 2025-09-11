Σαν Σήμερα: To μετά θάνατον «θαύμα» του Έντσο Φεράρι (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Πριν από 37 χρόνια έγινε ένα αγωνιστικό «θαύμα» στην πίστα της Μόντσα για το GP Ιταλίας της Formula 1 και θα το θυμούνται για πάνα οι τιφόζι. Εκτός από αυτή τη μυθική ημέρα, υπήρξαν κι άλλοι αγώνες κατά το παρελθόν που άφησαν το δικό τους στίγμα στους αγώνες ταχύτητας. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ έχει σήμερα μονοπώλιο και κάνει και μια σύντομη στάση στο θρυλικό Σπα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1955, η Mercedes-Benz έκανε το 1-2 στο Ιταλικό Grand Prix, με τον Χουάν Μανουέλ Φάντζιο να κερδίζει και τον Πιέρο Ταρούφι να ακολουθεί. Ο αγώνας αυτός ήταν ο τελευταίος για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 1950, Νίνο Φαρίνα. Ήταν επίσης ο τελευταίος αγώνας για την Mercedes-Benz στην F1, καθώς μεσολάβησε η τραγωδία στις 24 Ώρες Λε Μαν την ίδια χρονιά και η γερμανική φίρμα αποκόπηκε από τις αγωνιστικές δραστηριότητες για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Σαν σήμερα το 1977, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα μπροστά σε χιλιάδες τιφόζι. Ο Τζέιμς Χάντ είχε την ευκαιρία να μετουσιώσει την pole position σε νίκη, όμως εγκατέλειψε έπειτα από λάθος του στον 26ο γύρο. Έτσι ο Μάριο Αντρέτι της Lotus κατέκτησε τη νίκη μπροστά από τον Νίκι Λάουντα της Scuderia Ferrari. Τρίτος ήταν ο Άλαν Τζόουνς πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση με τη Shadow.

Σαν σήμερα το 1978, έχασε τη ζωή του ο Ρόνι Πέτερσον σε ηλικία 34 ετών, εξαιτίας επιπλοκών που προκλήθηκαν από τους σοβαρούς τραυματισμούς, τους οποίους αποκόμισε μία μέρα πριν σε ένα άσχημο ατύχημα στο Grand Prix Ιταλίας. Εμφανίστηκε στη F1 το 1970 κι έκτοτε έτρεξε σε 123 αγώνες με τις ομάδες των March, Tyrrell και Lotus, κερδίζοντας σε 10 από αυτούς και τερματίζοντας δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σε δύο χρονιές (1971, 1978).

Σαν σήμερα το 1983, πραγματοποιήθηκε ακόμη ένας αγώνας για τον κόσμο της Formula 1 στη Μόντσα. Ο Νέλσον Πικέ της Brabham πήρε τη νίκη μπροστά από τους Ρενέ Αρνού και Έντι Τσίβερ. Παράλληλα η διαφορά στο πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Αλέν Προστ, μειώθηκε στους 5 βαθμούς.

Σαν σήμερα το 1988, η Ferrari έκανε εντελώς απροσδόκητα το 1-2 στο Grand Prix Ιταλίας, με τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ να κερδίζει και τον Μικέλε Αλμπορέτο ακριβώς πίσω του. Επρόκειτο για μια ξεχωριστή νίκη, καθώς ήταν η πρώτη μετά τον θάνατο του μεγάλου Έντσο Φεράρι, με τους θρύλους να κάνουν λόγο πως το πνεύμα του «Il Commendatore» έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα αυτό. Μάλιστα ήταν μοναδικός αγώνας που απέτυχε να κερδίσει η McLaren-Honda εκείνη τη χρονιά. Ο Άιρτον Σένα όδευε ολοταχώς προς άλλη μια νίκη ρουτίνας για τη McLaren όταν τελικά, δύο γύρους πριν από το τέλος, είχε επαφή με τη Williams του νεοφερμένου Ζαν-Λουί Σλεσέρ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Σαν σήμερα το 1994, ο Ντέιμον Χιλ είχε ένα εύκολο απόγευμα στη Μόντσα για το Grand Prix Ιταλίας. Ο Βρετανός εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Μίκαελ Σουμάχερ λόγω ποινής αποκλεισμού που είχε δεχθεί σε προηγούμενο Grand Prix. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Ferrari, ενώ ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ έμεινε από καύσιμα στον τελευταίο γύρο και χάρισε την τελευταία θέση του βάθρου στον Μίκα Χάκινεν.

Σαν σήμερα το 2005, πραγματοποιήθηκε ένα παράξενο Grand Prix Βελγίου στην πίστα του Σπα. Οι αλλαγές που είχαν γίνει στην πίστα, απλοποίησαν πολλά σημεία όπως το τελευταίο σικέιν, κάτι που δεν άρεσε στους οδηγούς. Η McLaren είχε κυριαρχήσει στον αγώνα και έβαινε προς ένα εύκολο 1-2. Όμως με τέσσερις γύρους να απομένουν, ο Αντόνιο Πιτσόνια της Williams έπεσε πάνω στον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια ο οποίος του έριχνε γύρο. Ο Κίμι Ράικονεν κέρδισε με μία επιβλητική εμφάνιση και στο βάθρο τον πλαισίωσαν οι Φερνάντο Αλόνσο με Renault και Τζένσον Μπάτον με BAR.

Σαν σήμερα το 2011, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Μόντσα με τη Red Bull Racing και δεύτερη συνολικά στην καριέρα του. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζένσον Μπάτον της McLaren και τρίτος ο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari. Στον αγώνα είδαμε μια εκπληκτική μάχη ανάμεσα στους Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό να δυσκολεύεται να περάσει τον Γερμανό λόγω χαμηλής τελικής ταχύτητας του μονοθεσίου του.

Σαν σήμερα το 2022, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την παρθενική του νίκη στο Grand Prix Ιταλίας κερδίζοντας τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ. Ο Ολλανδός εκκίνησε 7ος όμως η ταχύτητα του μονοθεσίου του ήταν τέτοια στον αγώνα που κανένας δεν κατάφερε να τον ανταγωνιστεί. Τους δύο στο βάθρο πλαισίωσε ο Τζορτζ Ράσελ ενώ ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 5ος εκκινώντας από τη 19η θέση.

Φωτογραφίες: f1_images/Χ