Η έννοια των περίφημων papaya rules της McLaren φαίνεται πως… δεν υπάρχει, τουλάχιστον όχι με αυτό το όνομα, όπως ξεκαθάρισε ο Βρετανός της McLaren Racing.

H ομάδα που βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης μετά τον αγώνα στη Μόντσα δεν ήταν άλλη από τη McLaren. H βρετανική ομάδα ζήτησε από τον Όσκαρ Πιάστρι να παραχωρήσει τη δεύτερη θέση στον Λάντο Νόρις, μετά από ένα αργό pit stop (5,9 δευτερόλεπτα) που οφειλόταν σε πρόβλημα με το μπουλόνι του τροχού.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Νόρις να αποδοκιμάζεται στο βάθρο, όμως ο επικεφαλής της πορτοκαλί ομάδας, Αντρέα Στέλα, υπερασπίστηκε τη στάση της McLaren:

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται το πρωτάθλημα, σημασία έχει να λειτουργούμε με βάση τις αρχές και τις αξίες που έχουμε δημιουργήσει μαζί με τους οδηγούς μας. Αυτό κάναμε και αυτό πιστεύουμε ότι είναι σύμφωνο με τις αρχές μας».

Τα περιβόητα papaya rules δεν υπάρχουν πια

Η έννοια των papaya rules είχε εμφανιστεί πέρυσι, όταν οι Νόρις και Piastri μάχονταν για την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο από τον Μαξ Φερστάπεν, με τον Ζακ Μπράουν να συνοψίζει τότε: «Να μάχεστε με σεβασμό, να αφήνετε χώρο ο ένας στον άλλον και να μην έχετε σύγκρουση».

Όμως, μετά τα όσα συνέβησαν στη Μόντσα, ο Νόρις ρωτήθηκε σχετικά με το τι ισχύει με αυτούς τους κανόνες. Ο Βρετανός διεκδικητής του τίτλου είπε:

«Δεν υπάρχουν πλέον papaya rules. Δεν τα είχαμε ποτέ Ναι, υπάρχει ένα έγγραφο, αλλά δεν είναι ούτε μία σελίδα. Το πιο σημαντικό που γράφει είναι: Δικαιοσύνη. Αυτό καλύπτει πολλά πράγματα, δικαιοσύνη για μένα και για τον Όσκαρ. Δεν επιλέγω εγώ να συμβούν αυτά, αλλά κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό ως ομάδα», δήλωσε στο DAZN.

Όπως τόνισε πως η αλλαγή θέσεων έγινε για να αποκατασταθεί η σειρά που υπήρχε πριν από το ατυχές pit stop:

«Δεν είναι αυτό που θέλω ούτε εγώ, ούτε η ομάδα. Απλώς περιπλέκει τα πράγματα. Όμως είχαμε συμφωνήσει από πριν ότι, αν συμβεί, θα διορθωθεί. Αν είχε συμβεί στον Όσκαρ, θα γινόταν ακριβώς το ίδιο».

Ο Πιάστρι αποδέχθηκε τις εντολές της McLaren

Αν και ο Όσκαρ Πιάστρι εξέφρασε στιγμιαία την ένστασή του μέσω ασυρμάτου, τελικά παραχώρησε άμεσα τη θέση στον teammate του.

«Πιστεύω ότι για το μακροπρόθεσμο μέλλον ήταν η καλύτερη απόφαση. Ο Λάντο ήταν μπροστά μου όλο το Σαββατοκύριακο, το κατάλαβα και γι’ αυτό έκανα την αλλαγή σχεδόν αμέσως. Έχουμε ακόμα πράγματα να ξεκαθαρίσουμε, αλλά για μένα δεν υπήρξε πρόβλημα».

Ο Αυστραλός τερμάτισε τρίτος, χάνοντας τρεις βαθμούς στη μάχη του Πρωταθλήματος, αλλά διατήρησε προβάδισμα 31 βαθμών από τον Νόρις. Όταν ρωτήθηκε αν αρχίζει πλέον να σκέφτεται με «κομπιουτεράκι στο χέρι», απάντησε: «Όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα».