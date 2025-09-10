Ποια μοτοσικλέτα ευλόγησε και υπέγραψε ο Πάπας

Η ενέργεια έγινε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τη δική του θηριώδη μοτοσικλέτα απέκτησε, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα ο ποντίφικας. Μια ειδικά τροποποιημένη BMW R 18 Transcontinental παραδόθηκε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ', ο οποίος την ευλόγησε και την υπέγραψε κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης στο Βατικανό.

Η R 18 Transcontinental που φέρει την υπογραφή του Πάπα θα δημοπρατηθεί από την Missio Austria μέσω του οίκου Sotheby's τον Οκτώβριο του 2025, και τα έσοδα θα διατεθούν σε προγράμματα υποστήριξης παιδιών στη Μαδαγασκάρη.

Η R 18 Transcontinental δωρίστηκε από την BMW Motorrad Γερμανίας και τροποποιήθηκε από τον συνεργάτη της BMW Motorrad, Witzel ο οποίος μαζί με τον Τόμας Ντράξλερ, ιδρυτή της JESUS-BIKER, εμπνεύστηκαν την ιδέα να δημιουργήσουν μια ειδικά διαμορφωμένη μοτοσικλέτα για τον ποντίφικα, για φιλανθρωπικό σκοπό. Βαμμένη σε λευκό χρώμα μαργαριταριού, η μοτοσικλέτα φέρει, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, το οικόσημο του Βατικανού.

Η μοναδική μοτοσικλέτα ξεκίνησε το ταξίδι της στις 31 Αυγούστου 2025 με μια “Πορεία Ειρήνης” από την Motorrad Witzel στο Sennfeld με προορισμό τη Ρώμη, κάνοντας στάσεις στο Schaafheim, το Altötting και τη Βερόνα, συνοδεία εκκλησιαστικών τελετών. Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι της JESUS-BIKER, της BMW Motorrad και της BMW Witzel, οι οποίοι κυρίως οδηγούσαν BMW R 18 που είχαν παραχωρηθεί από την BMW Motorrad Germany.

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο Μάρκους Φλας, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Motorrad, και ο Μίκαελ Σόμερ, επικεφαλής της BMW Motorrad Γερμανίας, παρέδωσαν οι ίδιοι τη μοτοσικλέτα στον Πάπα, ο οποίος την ευλόγησε και την υπέγραψε μετά τη Γενική Ακρόαση στο Βατικανό.

Η μοναδική αυτή R 18 Transcontinental θα εκτίθεται στο BMW Welt στο Μόναχο από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2025, έως τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.