Μηδαμινή ξεκούραση για τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull Racing, καθώς θα ριχτεί στη μάχη σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες του πλανήτη.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη νίκη του στο Grand Prix Ιταλίας, ο Μαξ Φερστάπεν ετοιμάζεται να ζήσει ένα διαφορετικό όνειρο: το επίσημο ντεμπούτο του στο Nurburgring Endurance Series (NLS) στη θρυλική πίστα του Nordschleife.

Το Σάββατο και την Κυριακή, η «Πράσινη Κόλαση» φιλοξενεί τον 7ο και 8ο γύρους του πρωταθλήματος ADAC-ACAS Cup & ADAC Reinoldus Endurance Race, με διάρκεια 4 ωρών ο καθένας και ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής σκοπεύει να συμμετάσχει.

CALL HIM FRANZ HERMANN!



Max Verstappen went full alter ego when he took part in a secret GT3 test at the Nurburgring using the pseudonym Franz Hermann as he went around in a Ferrari 296.



🎥 /janF1Racer pic.twitter.com/IXjZpyuMqC — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) May 10, 2025

Το εμπόδιο της... σχολικής αίθουσας

Για να αγωνιστεί, ο Φερστάπεν χρειάζεται την ειδική άδεια DMSB Permit Nordschleife (DPN), που εκδίδεται από τη Γερμανική Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Αυτό σημαίνει ότι την Παρασκευή θα πρέπει να παρακολουθήσει μάθημα στη DMSB Academy και να περάσει σχετική εξέταση.

Αν περάσει τις διαδικασίες, ο Φερστάπεν θα αποκτήσει το B Permit και θα μπορεί να αγωνιστεί με αυτοκίνητο κατηγορίας Β. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολλανδός θα αγωνιστεί με μια Porsche Cayman GT4 CS της ομάδας Lionspeed.

Για να φτάσει στο A Permit, που ανοίγει την πόρτα για την κορυφαία κατηγορία GT3, πρέπει να έχει τερματισμούς με 14 γύρους αγώνα συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να αγωνιστεί και την Κυριακή ξανά με την Cayman, όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο να βρεθεί ήδη από τότε στη Ferrari 296 GT3 της Emil Frey Racing, που θεωρείται και ο πραγματικός του στόχος.

Max Verstappen pilotando em Nürburgring 🫡 pic.twitter.com/s7m3Sii2hA — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@PortalRBRBrasil) May 9, 2025

Οι κανονισμοί της DMSB επιτρέπουν «εξέταση κατά περίπτωση», ειδικά για οδηγούς κατηγορίας FIA Platinum όπως ο Φερστάπεν, οπότε δύο stints το Σάββατο μπορεί να του ανοίξει την πόρτα για την άμεση συμμετοχή με την Ferrari στον αγώνα της Κυριακής.

Η Red Bull έδωσε το «ΟΚ»

Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, επιβεβαίωσε το πρόγραμμα του Φερστάπεν στο Νίρμπουργκρινγκ και υπογράμμισε ότι ο Ολλανδός έχει την επίσημη έγκριση της ομάδας.

«Όταν το μονοθέσιό μας στη Formula 1 δεν απέδιδε όπως θέλαμε, εκείνος είχε ενθουσιασμό για τέτοιες προκλήσεις. Ήταν μια σημαντική διέξοδος για την ψυχολογία του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φρανζ Χέρμαν τέλος

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του στο Νίρμπουργκρινγκ, αυτή τη φορά ο Φερστάπεν θα τρέξει με το πραγματικό του όνομα, καθώς οι κανονισμοί για επίσημη συμμετοχή το απαιτούν. Και φυσικά, όλα τα αγωνιστικά του αυτοκίνητα θα φέρουν τα λογότυπα της Red Bull, με τα έξοδα να καλύπτονται από τη Red Bull GmbH και όχι από τη Red Bull Racing.