Σαν Σήμερα: H πρώτη αποχώρηση του Σουμάχερ από την F1 (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Πεδίο… μάχης για μία ακόμη ημέρα είναι η θρυλική πίστα της Μόντσα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Δεν είναι όμως όλες οι ιστορίες ευχάριστες, καθώς ορισμένες περιλαμβάνουν τραγικά γεγονότα και στιγμές που έκαναν τις καρδιές πολλών να «ραγίσουν». Η σημερινή είναι μία από αυτές τις ημέρες στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Επίσης, στο WRC, θα μάθουμε τι έγινε στο πρώτο Ράλλυ Κύπρου στην ιστορία του θεσμού.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1961, σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη F1, στην πίστα της Μόντσα. Ο διεκδικητής του πρωταθλήματος και οδηγός της Ferrari, Βόλφγκανγκ φον Τριπς, είχε επαφή με τη Lotus του Τζιμ Κλαρκ στην ευθεία λίγο πριν τη στροφή Παραμπόλικα και αμφότεροι έπεσαν πάνω στο απότομο ύψωμα που κρατούσε σε (υποτυπώδη) απόσταση τους θεατές από την πίστα. Η Ferrari του Γερμανού σηκώθηκε στον αέρα και χτύπησε αρκετούς από τους θεατές, με 15 αυτούς εν τέλει να χάνουν τη ζωή τους όπως και ο ίδιος ο Φον Τριπς, που εκτινάχθηκε βίαια εκτός του αυτοκινήτου λόγω της άσχημης γωνίας πρόσκρουσης. Νικητής του αγώνα ήταν ο team-mate του Φον Τριπς και έτερος διεκδικητής του πρωταθλήματος, Φιλ Χιλ. Η νίκη αυτή, σε συνδυασμό με την τραγική κατάληξη του φίλου του, εξασφάλισε το πρωτάθλημα στον Αμερικανό για πρώτη και τελευταία φορά.

Σαν σήμερα το 1972, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα. Ο Έμερσον Φιτιπάλντι κέρδισε τον αγώνα έχοντας εκκινήσει από την 6η θέση και κατέκτησε μαθηματικά τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1. Δεύτερος ήταν ο Μάικ Χέιλγουντ και τρίτος ο Ντένι Χιουλμ. Αυτό ήταν το τελευταίο Grand Prix στη Formula 1 για τον Τζον Σέρτις, ο οποίος ωστόσο εγκατέλειψε από πρόβλημα στην αντλία καυσίμου.

Σαν σήμερα το 1978, ο Νίκι Λάουντα κέρδισε το Ιταλικό Grand Prix οδηγώντας μια Brabham-Alfa Romeo. Ο αγώνας στιγματίστηκε από το τρομακτικότατο ατύχημα του Ρόνι Πέτερσον, ο οποίος αποκόμισε σοβαρά κατάγματα και στα δυο του πόδια. Ο Σουηδός εν τέλει έχασε τη ζωή του μια μέρα μετά, λόγω επιπλοκών που προκλήθηκαν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε μια τραγική σύμπτωση, όπως συνέβη με τον Φιλ Χιλ το 1961, έτσι και ο Μάριο Αντρέτι εξασφάλισε το μοναδικό του πρωτάθλημα στην ίδια πίστα λόγω του μεγάλου δυστυχήματος που είχε ο team-mate του.

Σαν σήμερα το 1989, ο Αλέν Προστ κέρδισε το Grand Prix Ιταλία με τη McLaren. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή μετά την απονομή του βάθρου, ο Γάλλος πέταξε το τρόπαιό του στους οπαδούς της Ferrari που βρίσκονταν κάτω από την εξέδρα, εξοργίζοντας τον αγωνιστικό διευθυντή της McLaren, Ρον Ντένις. Ο Προστ είχε ήδη συμφωνήσει να οδηγήσει για την Scuderia το 1990, οπότε θεώρησε πρέπον να κάνει ένα «δώρο» στους οπαδούς της, παρόλο που βρισκόταν ακόμα σε «αντίπαλο στρατόπεδο».

Σαν σήμερα το 1995, το Grand Prix Ιταλίας της Formula 1 χαρακτηρίστηκε από την επαφή που είχαν για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton και Ντέιμον Χιλ της Williams. Με τους δύο εκτός μάχης, ο Τζόνι Χέρμπερτ είχε ελεύθερο πεδίο μπροστά του και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του. Δεύτερος ήταν ο Μίκα Χάκινεν της McLaren και τρίτος ο Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν της Sauber στο πρώτο του βάθρο στην F1.

Σαν σήμερα το 2000, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ιταλίας για τη Formula 1. Oι διεκδικητές του τίτλου, Μίκαελ Σουμάχερ και Μίκα Χάκινεν έδωσαν μια εξαιρετική μάχη στο «ναό της ταχύτητας» και μονοπώλησαν το ενδιαφέρον. Η Ferrari ήταν όμως η ομάδα με την καλύτερη στρατηγική κι έτσι ο Σουμάχερ πήρε μια τεράστια νίκη μπροστά στους τιφόζι και ισοφάρισε το ρεκόρ του Άιρτον Σένα. Τους δύο οδηγούς πλαισίωσε στο βάθρο ο Ραλφ Σουμάχερ της Williams.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, ο Κάρλος Σάινθ Sr. κέρδισε με Ford Focus το παρθενικό Ράλι Κύπρου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Ισπανός επικράτησε του Κόλιν ΜακΡέι κατά 37 δευτερόλεπτα και οι δυο τους έκαναν το 1-2 για την ομάδα M-Sport Ford. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Φρανσουά Ντελεκούρ με ένα Peugeot 206.

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκε το αξέχαστο Grand Prix Ιταλίας για το πρωτάθλημα της Formula 1. H μάχη ανάμεσα στους Μίκαελ Σουμάχερ και Φερνάντο Αλόνσο για τον τίτλο είχε ενταθεί, με τον Γερμανό να τα δίνει όλα στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του. Παρά το γεγονός πως δεν εκκίνησε από την pole position, o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε στην ιστορική 90ή νίκη της καριέρας του, ενώ ο Ισπανός της Renault εγκατέλειψε τον αγώνα κάνοντας διπλή τη χαρά των Ιταλών. Λίγα λεπτά όμως μετά την κατάκτηση της νίκης ο Σουμάχερ συγκλόνισε όλο τον κόσμο ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από τη Formula 1 στο τέλος εκείνης της σεζόν. Για την ιστορία, δεύτερος στον αγώνα ήταν ο Κίμι Ράικονεν της McLaren και τρίτος ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα της BMW για το πρώτο του βάθρο στην F1.

