Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη του Αλόνσο με τη McLaren (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Παραδοσιακός σταθμός της Formula 1 στις αρχές Σεπτεμβρίου δεν είναι άλλος από την υπέροχη πίστα της Μόντσα. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ακόμη μία αναδρομή στο παρελθόν στην οποία θα μάθουμε για αναδείξεις πρωταθλητών στο Grand Prix Ιταλίας, μία εκπληκτική εμφάνιση ενός Μεξικανού και την τελευταία νίκη ενός πρωταθλητή με την ομάδα που δεν «στέριωσε» ποτέ. Στο MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες στο Εστορίλ και στο Μιζάνο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ο Τζάκι Στιούαρτ έκανε μια καταπληκτική ανάκαμψη ώστε να τερματίσει 4ος στο GP Ιταλίας, κατακτώντας το τρίτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στην F1. Ο θρύλος της Tyrrell, ο οποίος ταλαιπωρούνταν από μια ίωση, αποκόμισε πολύ νωρίς ένα κλαταρισμένο ελαστικό και έχασε πάνω από ένα λεπτό μέχρι να επιστρέψει στα pits, πέφτοντας στην 20η θέση από την οποία και αναρριχήθηκε εντυπωσιακά. Νικητής ήταν ο Ρόνι Πέτερσον της Lotus, με τον Έμερσον Φιτιπάλντι να τερματίζει μόλις 0,8 δευτερόλεπτα πίσω του.

Σαν σήμερα το 1979, οι Τζόντι Σέκτερ και Ζιλ Βιλνέβ τερμάτισαν σε σχηματισμό στο GP Ιταλίας για το 1-2 της Ferrari, με τον Νοτιοαφρικανό και τη Scuderia να κατακτούν παράλληλα τον τίτλο σε οδηγούς και κατασκευαστές μπροστά στους εκστασιασμένους τιφόζι της Μόντσα. Τρίτος ήταν ο πολυαγαπημένος Κλέι Ρεγκατσόνι της Williams. Αξίζει να αναφερθεί πως όλοι οι 26 οδηγοί που εκκίνησαν σε αυτό το Grand Prix ανέβηκαν έστω και μία φορά στο βάθρο ως οδηγοί της F1.

Σαν σήμερα το 1984, το GP Ιταλίας έμεινε στην ιστορία της F1 ως ο πρώτος επίσημος αγώνας του οποίου το grid απαρτιζόταν αποκλειστικά από μονοθέσια με κινητήρες τούρμπο. Ο Νίκι Λάουντα εκμεταλλεύτηκε ατυχίες αντιπάλων του και παρά τους πόνους από μία κοίλη που τον ταλαιπωρούσαν, κέρδισε τον αγώνα μπροστά από τους τοπικούς ήρωες, Μικέλε Αλμπορέτο και Ρικάρντο Πατρέζε.

Σαν σήμερα το 1990, το GP Ιταλίας της F1 χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά στο τέλος του πρώτου γύρου, εξαιτίας ενός μεγάλου ατυχήματος του Ντέρεκ Ουόργουϊκ στην έξοδο από τη στροφή της Παραμπόλικα. Ωστόσο, ο Βρετανός της Lotus-Lamborghini όχι μόνο βγήκε αλώβητος από τη σύγκρουση αλλά έτρεξε προς τα pits ώστε να πάρει το εφεδρικό μονοθέσιο. Ο poleman, Άιρτον Σένα (McLaren-Honda) κυριάρχησε σε όλον τον αγώνα για τη νίκη και το τέταρτο Grand Chelem του, μπροστά από τον Αλέν Προστ (Ferrari) και τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ (McLaren-Honda).

Σαν σήμερα το 2001, ο ανερχόμενος τότε Βαλεντίνο Ρόσι συνέχισε αμείωτα την έφοδό του προς τον πρώτο του τίτλο στη μεγάλη κατηγορία 500cc του παλιού MotoGP, κερδίζοντας στο Εστορίλ της Πορτογαλίας για την έβδομη νίκη του στη σεζόν. Ο «Γιατρός» πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Λόρις Καπιρόσι και Γκάρι ΜακΚόι.

Σαν σήμερα το 2006, η Spyker εξαγόρασε την ομάδα της Midland στη Formula 1, πληρώνοντας 106,6 εκατομμύρια ευρώ στον Ρώσο επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της, Άλεξ Σνάιντερ. Η ομάδα διαφοροποίησε βάσει συμφωνίας τα χρώματα των δύο μονοθεσίων για τους τελευταίους τρεις αγώνες της σεζόν, λαμβάνοντας τον πλήρη έλεγχο για τη σεζόν του 2007. Η Spyker έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα από την Ολλανδία στην ιστορία της F1. Η πρώτη ήταν η Boro των αδερφών Μπομπ και Ρόντι Χούγκενμπουμ, η οποία αξιοποίησε μονοθέσια της Ensign για να δώσει ανεπιτυχώς το παρών σε ελάχιστα Grand Prix του 1976 και 1977.

Σαν σήμερα το 2007, ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε περίπατο στη Μόντσα και σημείωσε την τέταρτη νίκη του στη σεζόν – και τελευταία παραδόξως με την ομάδα της McLaren στην F1. Ο Ισπανός είχε εκκινήσει από την pole position και δεν απειλήθηκε ποτέ, ενώ ο νεαρός Λιούις Χάμιλτον τον ακολούθησε για το 1-2 της ομάδας τους. Μάλιστα, ο Βρετανός rookie χρειάστηκε να ανακάμψει από ένα κλατάρισμα ελαστικού που υπέστη στον 19ο γύρο. Τελικά προσπέρασε με εντυπωσιακό τρόπο τον Κίμι Ράικονεν στα φρένα για το πρώτο chicane της πίστας και περιόρισε τον Φινλανδό της Ferrari στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Σαν σήμερα το 2012, ο Σέρχιο Πέρεζ πραγματοποίησε στη Μόντσα ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση με την μικρομεσαία ομάδα της Sauber, παίρνοντας τη δεύτερη θέση για το τρίτο του βάθρο στην F1 έχοντας εκκινήσει μόλις 12ος. Ο Μεξικανός εκμεταλλεύτηκε την φιλικότητα της C31 προς τα ιδιότροπα ελαστικά της Pirelli και τα διατήρησε στο ιδανικό πεδίο απόδοσής τους για αρκετούς γύρους, αλλάζοντάς τα στη συνέχεια ώστε να αρχίσει να πιέζει περισσότερο. Τελικά ανέβηκε από την 8η στη δεύτερη θέση μέσα σε 15 γύρους και τερμάτισε ελάχιστα πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον της McLaren που ήταν σε εξαιρετική φόρμα. Το βάθρο έκλεισε ο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari, ο οποίος μάλιστα είχε μια φοβερή και «άγρια» μάχη στη στροφή Κούρβα Γκράντε με τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Σαν σήμερα το 2018, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Μιζάνο για το GP Σαν Μαρίνο του MotoGP, καθώς και την δεύτερη νίκη της Ducati στον εντός έδρας αγώνα της μετά το 2007. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Καλ Κράτσλοου.

Φωτογραφίες: contosdaf1/Χ