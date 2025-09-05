F1 - Νέο πολυετές συμβόλαιο για το Grand Prix Μονακό

Κώστας Μπιτσικώκος
Ο πιο γκλαμουράτος αγώνας στο καλεντάρι του πρωταθλήματος επεκτείνει την παρουσία του, με τους διοργανωτές να υπογράφουν νέο συμβόλαιο με τη Formula 1.

Μπορεί κατά καιρούς να έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι το Μονακό κινδυνεύει να βρεθεί εκτός προγράμματος Formula 1, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η λέσχη ACM (Automobile Club de Monaco) και η F1 υπέγραψαν επέκταση του ισχύοντος συμβολαίου - το οποίο λήγει το 2031 - για άλλες τέσσερις σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι το Grand Prix Μονακό θα παραμείνει στο καλεντάρι της Formula 1 τουλάχιστον έως το 2035.

Το νέο συμφωνητικό υπέγραψαν εκ μέρους της ACM ο Πρόεδρος της Μισέλ Μποερί και της F1 ο Πρόεδρος και CEO, Στέφανο Ντομενικάλι.

 

Grand Prix Monaco

«Η ανανέωση του Grand Prix Μονακό έως το 2035 βρίσκεται σε ταύτιση με την αγωνιστική και ιστορική παράδοση του Πριγκιπάτου. Καλωσορίζω την επέκταση της συμφωνίας που είναι απόδειξη της άριστης συνεργασίας μας με τη Formula 1 και της μοναδικής θέσης που έχει το Μονακό στο παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό», δήλωσε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος.

@Photo credits: Getty Images/Red Bull Content Pool

