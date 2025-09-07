Η FIA ήθελε να φέρει νέους κανονισμούς στη Formula 1 από το 2029, αλλά η αντίδραση των κατασκευαστών ακύρωσε τις συζητήσεις.

Η FIA είχε ανοίξει ξανά το ζήτημα επιστροφής στους V8 κινητήρες στη Formula 1, θέλοντας να αφήσει πίσω της την πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος των σημερινών υβριδικών μονάδων. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθούν οι turbo hybrid κινητήρες με ένα πιο απλό σύνολο 2,4 λίτρων, που θα λειτουργεί με βιώσιμα καύσιμα και θα συνοδεύεται από ένα περιορισμένο υβριδικό σύστημα τύπου KERS.

Με τους νέους κανονισμούς του 2026 να προβλέπουν σχεδόν 50/50 κατανομή ανάμεσα σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια, η FIA έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον, καθώς εκφράζει ανησυχίες για το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα των υβριδικών μονάδων ισχύος.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, είχε δηλώσει με ενθουσιασμό στο GP Μεγάλης Βρετανίας: «Για εμάς, οι V8 έρχονται. Οι ομάδες αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι ο δρόμος και πρέπει να το κάνουμε σύντομα». Η ομοσπονδία είχε προγραμματίσει για τις 11 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο μια συνάντηση με τις ομάδες και τους κατασκευαστές, προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες και ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής – με το 2029 ή το 2030 στο τραπέζι.

Οι αντιδράσεις των κατασκευαστών

Παρά τη στήριξη που έδειξαν κάποιοι, η πρόταση συνάντησε ισχυρές αντιρρήσεις. Honda και Audi εμφανίστηκαν κάθετα αντίθετες σε οποιαδήποτε αλλαγή πριν από το 2031, ενώ και άλλοι κατασκευαστές εξέφρασαν επιφυλάξεις. Ο βασικός λόγος είναι το τεράστιο κόστος που ήδη επενδύθηκε για την ανάπτυξη των νέων υβριδικών κινητήρων του 2026, οι οποίοι βασίζονται σε σχεδόν 50/50 κατανομή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και θα λειτουργούν επίσης με συνθετικά καύσιμα.

Η ανησυχία των εταιρειών είναι ότι μια πρόωρη στροφή στους V8 θα ακύρωνε αυτή την επένδυση, ενώ θα έστελνε και λάθος μήνυμα προς το κοινό, σε μια περίοδο που η F1 θέλει να εμφανίζεται τεχνολογικά πρωτοποριακή και «πράσινη».

Η ακύρωση της συνάντησης

Μπροστά στην έλλειψη συναίνεσης, η FIA αναγκάστηκε να ακυρώσει τη σύσκεψη του Λονδίνου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, για να υπάρξει «θεμελιώδης αλλαγή» στους κινητήρες πριν το 2031 χρειάζεται υπερ-πλειοψηφία: στήριξη από τη FIA, τη FOM και τουλάχιστον τέσσερις από τους πέντε κατασκευαστές που έχουν δηλωθεί επίσημα. Με δύο ισχυρούς παίκτες αντίθετους, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Έτσι, το σχέδιο για γρήγορη επιστροφή στους V8 μπήκε στον πάγο, με την προοπτική να επανέλθει στο τραπέζι μετά το 2031, όταν θα λήγει η ισχύουσα συμφωνία για τις μονάδες ισχύος.

Τι σημαίνει για το μέλλον

Η FIA έχει ξεκαθαρίσει ότι μετά το 2031 θα μπορεί, θεωρητικά, να επιβάλει μονομερώς νέους κανονισμούς. Ωστόσο, μια τόσο ριζική αλλαγή χωρίς τη συναίνεση των κατασκευαστών θα έκρυβε τον κίνδυνο αποχώρησης κάποιων από αυτούς από το σπορ. Για τον λόγο αυτό, η ομοσπονδία δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε το πλαίσιο των νέων κανονισμών να συμφωνηθεί από κοινού.

Προς το παρόν, η Formula 1 θα συνεχίσει να προχωρά με τις υβριδικές μονάδες του 2026, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε στάδιο εξέλιξης. Αλλά η μεγάλη συζήτηση για τους V8 δεν έκλεισε οριστικά, απλώς μετατέθηκε για την επόμενη δεκαετία.

