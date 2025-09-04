Την πρώτη σου νίκη στη Formula 1 θα την θυμάσαι για πάντα. Ειδικά αν την έχεις πετύχει στον «ναό της ταχύτητας».

Το πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου με το Grand Prix Ιταλίας. Οι τιφόζι θα ήθελαν νίκη είτε της Ferrari είτε του Κίμι Αντονέλι, όμως το μεγάλο φαβορί είναι και πάλι η ομάδα της McLaren.

Στην Μόντσα, την πίστα που ονομάζεται «ναός της ταχύτητας», έχουν σημειώσει την παρθενική τους νίκη στη Formula 1 μόλις 8 οδηγοί. Τελευταίος χρονικά ήταν το 2020 ο Πιερ Γκασλί με την AlphaTauri, ενώ προηγήθηκε το 2008 ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την Τoro Rosso. Τότε ο Γερμανός έγινε ο νεότερος νικητής Grand Prix της F1.

Vettel corre por última vez en Monza como piloto de F1. En el mismo circuito que logró su 1ra victoria en la F1, con un Toro Rosso y bajo la lluvia. "Una de las cosas más impresionantes que ví en mi vida" decía el relator...#F1 #ItalianGP #DankeSeb pic.twitter.com/jhEPj48dRw — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) September 6, 2022

Η FIA μας θυμίζει στον ακόλουθο πίνακα και τους προηγούμενους 6.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.