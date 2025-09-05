Η Honda θα παρέχει τα επίσημα οχήματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025

Περισσότερα από 120 ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας θα συμβάλουν σε μια «πράσινη» και ασφαλή διοργάνωση.

Η Honda ανακοίνωσε ότι θα είναι ο επίσημος πάροχος οχημάτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2025, που θα διεξαχθεί στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη World Athletics, η ιαπωνική εταιρεία θα διαθέσει έναν στόλο περίπου 120 οχημάτων, με έμφαση σε αμιγώς ηλεκτρικά (BEV), υβριδικά (HEV) και κυψελών καυσίμου (FCEV).

Στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται το CR-V e:FCEV, που θα λειτουργεί ως αυτοκίνητο του επικεφαλής κριτή στον μαραθώνιο, το νέο N-VAN e: που θα αναλάβει τον επίσημο χρονομετρητή, καθώς και τα ολοκαίνουργια Prelude και N-ONE e: που θα εκτελούν ρόλο ελέγχου διαδρομής. Παράλληλα, το ηλεκτρικό σκούτερ CUV e: θα αξιοποιηθεί ως «camera bike» για τη μετάδοση των αγώνων.

Η Honda θα παρέχει επίσης εξειδικευμένες λύσεις, όπως τους φορητούς σταθμούς παροχής ενέργειας Power Exporter e: 6000 και 9000, που θα τροφοδοτούν τα σημεία μέτρησης ενδιάμεσων χρόνων στα 5 χιλιόμετρα του μαραθωνίου. Επιπλέον, το πρωτότυπο Honda 0 SUV θα παρουσιαστεί σε ειδικό εκθεσιακό χώρο εντός του Σταδίου, μαζί με ένα τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο σε κλίμακα 1/4 που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ακοντίων, σφαιρών και δίσκων στα αγωνίσματα ρίψεων.

Η γκάμα των οχημάτων θα περιλαμβάνει επίσης μοντέλα για τη μεταφορά προσωπικού, όπως τα Step WGN e:HEV, Odyssey e:HEV και ZR-V e:HEV, ενώ σε ρόλο προσωπικής κινητικότητας για το προσωπικό της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τα UNI-ONE, οι συσκευές ατομικής μετακίνησης της Honda.