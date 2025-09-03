Ducati Peg Perego: Mάθε παιδί μου μηχανάκι

Η μοτοσικλέτα είναι μικρόβιο που εμφανίζεται σε πολύ νεαρή ηλικία και η Ducati το παίρνει πολύ στα σοβαρά συνεργαζόμενη με έναν ειδικό του είδους και δίνοντας στα παιδιά το παιχνίδι των ονείρων τους.

Είναι δίκαιο να πούμε ότι το πάθος για τους δύο τροχούς και τον κινητήρα γενικά μεταδίδεται στα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία. Είτε πρόκειται για πατέρα, μητέρα, μεγαλύτερο αδελφό, Θείο ή ξάδερφο, για πολλούς αναβάτες η αρχική σπίθα που πυροδότησε το πάθος τους προήλθε από κάποιο μέλος της οικογένειας.

Αυτό που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει αυτό το πάθος να αναπτυχθεί είναι να τους αγοράσουν το δικό τους ηλεκτρικό παιχνίδι και τι καλύτερο να έχουν σε αυτή την ηλικία από ένα φωτεινό κόκκινο Ducati;

Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, η Ducati συνεργάστηκε με την Ιταλική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Peg Perego προκειμένου να δημιουργήσει μια σειρά από ηλεκτροκίνητα παιχνίδια οδήγησης για παιδιά, τα οποία βασίζονται στην ποικίλη γκάμα μοντέλων της ιταλικής μάρκας. Υπάρχει ένα τρίκυκλο έξι βολτ στα 119€ και ένα μεγαλύτερο, που απευθύνεται σε αναβάτες άνω των δύο ετών, που κοστίζει 179€. Για όσους αναζητούν κάτι καλύτερο, οι δύο συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν επίσης κυκλοφορήσει ένα ζευγάρι 12βολτα δίτροχα που φαινομενικά μπορούν να οδηγηθούν με ή χωρίς σταθεροποιητές.

Το πρώτο είναι μια μοτοσικλέτα με στυλ Multistrada, με κόκκινο πλαίσιο χωροδικτύωμα, μπροστινό φτερό με ράμφος και ακόμη και λειτουργικές βαλίτσες. Στη συνέχεια έχουμε μια αγωνιστική μικρή Desmosedici με αυτοκόλλητα χορηγών και ένα εφέ «βρυχώμενου κινητήρα» από το ενσωματωμένο ηχοσύστημα. Αυτές οι δύο μοτοσικλέτες κοστίζουν αρκετά πιο ακριβά στα 489€.

Aν και τα προαναφερθέντα οχήματα κινούνται με ταχύτητες βηματισμού, η χρήση κράνους είναι απαραίτητη εννοείται και για το λόγο αυτό υπάρχει και προσφέρεται στα μόλις 50€. Οι μοτοσικλέτες είναι διαθέσιμες μόνο στην ηπειρωτική Ευρώπη, μπορείτε να τις δείτε με περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.