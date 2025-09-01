F1 - O Χατζάρ έσπασε το τρόπαιο της 3ης θέσης στους έξαλλους πανηγυρισμούς του (vid)
Μετά τον Νίκο Χούλκενμπεργκ στο Σίλβερστον είδαμε ακόμα μία έκπληξη στο βάθρο σε αγώνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. O Ίσακ Χατζάρ κατάφερε να πάρει την 3η θέση στο Grand Prix Ολλανδίας έχοντας εκκινήσει 4ος κάνοντας μία τρομερή εμφάνιση.
Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο για τη Racing Bulls μετά το GP Αζερμπαϊτζάν του 2021, όταν ακόμη λεγόταν Alpha Tauri. Όπως είναι λογικό, μετά τον τερματισμό οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι.
Η ενδοεπικοινωνία στον ασύρματο αφού ο Χατζάρ παίρνει την καρό σημαία τα λέει όλα.
📻 Hadjar’s first podium radio #DutchGP #F1 pic.twitter.com/kejqVlRW43— Radio Messages (@radiomessages) August 31, 2025
Στο parc-ferme ο Χατζάρ έσπευσε να αγκαλιάσει τους μηχανικούς του και να πανηγυρίσει μαζί τους την επίτευξη ενός τρομερού αποτελέσματος.
Total joy in parc ferme for Isack and @visacashapprb 😍#F1 #DutchGP pic.twitter.com/1KAhcfvctg— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Βέβαια στους πανηγυρισμούς δεν πήγαν όλα όπως τα περίμενε, μιας και τη στιγμή που πήγε να ξεκινήσει το ομαδικό πανηγύρι για την επίτευξη του βάθρου, το τρόπαιο της 3ης θέσης έσπασε.
Hadjar broke the trophy 🤣#F1 #DutchGP pic.twitter.com/iLNYoO4hIm— Moni Maldonado (@Moni_Maldonado) August 31, 2025