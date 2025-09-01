Ένα ονειρικό αποτέλεσμα είχε ο Γάλλος στον αγώνα του Ζάντβορτ στην καλύτερη εμφάνισή του στη Formula 1 μέχρι τώρα.

Μετά τον Νίκο Χούλκενμπεργκ στο Σίλβερστον είδαμε ακόμα μία έκπληξη στο βάθρο σε αγώνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. O Ίσακ Χατζάρ κατάφερε να πάρει την 3η θέση στο Grand Prix Ολλανδίας έχοντας εκκινήσει 4ος κάνοντας μία τρομερή εμφάνιση.

Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο για τη Racing Bulls μετά το GP Αζερμπαϊτζάν του 2021, όταν ακόμη λεγόταν Alpha Tauri. Όπως είναι λογικό, μετά τον τερματισμό οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι.

Η ενδοεπικοινωνία στον ασύρματο αφού ο Χατζάρ παίρνει την καρό σημαία τα λέει όλα.

Στο parc-ferme ο Χατζάρ έσπευσε να αγκαλιάσει τους μηχανικούς του και να πανηγυρίσει μαζί τους την επίτευξη ενός τρομερού αποτελέσματος.

Βέβαια στους πανηγυρισμούς δεν πήγαν όλα όπως τα περίμενε, μιας και τη στιγμή που πήγε να ξεκινήσει το ομαδικό πανηγύρι για την επίτευξη του βάθρου, το τρόπαιο της 3ης θέσης έσπασε.