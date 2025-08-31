Σαν Σήμερα: Το κρεσέντο του Πικέ και ο θάνατος του Ουμπέρ (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πλούσιο το σημερινό μας πρόγραμμα από διαφορετικά πρωταθλήματα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από το Ράλλυ των Χιλίων Λιμνών του WRC σε έναν ακόμη διαχρονικό αγώνα στο Ζάντβορτ για τη Formula 1. Στο MotoGP είχαμε επίσης μεγάλες μονομαχίες σε Μιζάνο και Σίλβερστον ενώ ένας νεαρός Γάλλος έχασε πριν από τέσσερα χρόνια τη ζωή του.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 31/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1975, ο Χάνου Μίκολα κέρδισε το περιβόητο Ράλλυ Χιλίων Λιμνών στη Φινλανδία για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για τον πρωταθλητή του 1983 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), με τρίτο διαφορετικό αυτοκίνητο. Κέρδισε στη Φινλανδία το 1974 με Ford, πήρε τη δεύτερη νίκη του το 1975 στο Ράλλυ του Μαρόκο με Peugeot και ύστερα κέρδισε ξανά στη Φινλανδία, αυτήν τη φορά με ένα Toyota Corolla.

Σαν σήμερα το 1980, ο Νέλσον Πικέ κατέκτησε τη νίκη στο GP Ολλανδίας του Ζάντβορτ και έθεσε νέο ενδιαφέρον στην μάχη του πρωταθλήματος. Ο βασικός διώκτης του, Άλαν Τζόουνς, τερμάτισε μόλις 11ος έπειτα από ατυχίες και ζημιές που προκλήθηκαν στο μονοθέσιό του. Δεύτερος ήταν Ρενέ Αρνού και τρίτος ο Ζακ Λαφίτ.

Σαν σήμερα το 2008, η εντός έδρας νίκη στο Μιζάνο και η εγκατάλειψη του πρωταθλητή, Κέισι Στόνερ, έφεραν τον Βαλεντίνο Ρόσι ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση ενός έκτου παγκόσμιου τίτλου στο MotoGP. Έτσι έφτασε τις 68 νίκες και ισοφάρισε τον θρύλο, Τζάκομο Αγκοστίνι. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Λορένθο και τρίτος ο Τόνι Ελίας.

Σαν σήμερα το 2014, στο GP Μεγάλης Βρετανίας του MotoGP ο ασταμάτητος Μαρκ Μάρκεθ επέστρεψε στις νίκες, έπειτα από μια επική μονομαχία με τον Χόρχε Λορένθο. Οι δυο τους κυνηγήθηκαν μέχρι τον τελευταίο γύρο, ακουμπώντας μάλιστα σε ένα σημείο, με τον Μάρκεθ να κερδίζει τελικά για 0,732 δευτερόλεπτα και να γίνεται ο πρώτος αναβάτης μετά τον Βαλεντίνο Ρόσι το 2005 που κέρδισε 11 αγώνες σε μία σεζόν.

Σαν σήμερα το 2019, ο πρώτος από τους δύο αγώνες στο Σπα για τη σεζόν της Formula 2 αμαυρώθηκε από τον τραγικό θάνατο του Αντουάν Ουμπέρ. Ο 22χρονος Γάλλος συγκρούστηκε στην έξοδο της στροφής Ραντιγιόν, σε μια προσπάθειά του να αποφύγει τον Ζουλιάνο Αλεζί που είχε χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του μπροστά του. Ένα από τα πολλά θραύσματα που είχαν πλέον σκορπιστεί κόλλησε κάτω από το μονοθέσιο του Χουάν Μανουέλ Κορέα που ακολουθούσε. Ο Αμερικανός, αδυνατώντας να στρίψει, έπεσε πάνω στο μονοθέσιο του Ουμπέρ με άσχημη γωνία και αυτό κόπηκε στα δύο. Ο αγώνας διεκόπη άμεσα ώστε να φτάσουν οι γιατροί στο μέρος του συμβάντος το συντομότερο δυνατόν και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Κορέα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με κατάγματα στα δυο του πόδια και τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Δυστυχώς, ο θάνατος του Ουμπέρ ανακοινώθηκε επίσημα περίπου 90 λεπτά αργότερα.

Sadly, the Formula Regional in Spa was the same event where we lost another driver.



Dilano van't Hoff tragically died in a crash similar to Antoine Hubert's incident, with zero visibility due to the rain and a T-bone collision. Looks like monocoque was split in half. pic.twitter.com/1Q7anQGiX8 — F1newsletter.com (@F1_Newsletter) July 2, 2023

Φωτογραφίες: legendarysf1/Χ