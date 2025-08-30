Οι δύο οδηγοί της McLaren Racing δεν θέλουν να δουν περιορισμούς στην επιλογή στρατηγικών, παρά τα όσα έγιναν στον αγώνα της Ουγγαρίας.

Οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις τάσσονται υπέρ της συνέχισης των «split» στρατηγικών στη McLaren Racing. Οι δύο οδηγοί διεκδικούν τον τίτλο του 2025 στη Formula 1 και στο περιθώριο του GP Ολλανδίας έσπευσαν να τονίσουν πως ό,τι έγινε στην Ουγγαρία με τη στρατηγική ήταν μία ξεχωριστή περίπτωση.

Στη Βουδαπέστη ο Νόρις, τρέχοντας 3ος, ρίσκαρε με στρατηγική μίας στάσης. Αυτό τον έβγαλε μπροστά από τον Πιάστρι που έκανε δύο στάσεις στα pits και του άνοιξε παράθυρο για νίκη. Παρά τις απορίες για το αν πρέπει να ακολουθούν ένα κοινό πλάνο, οι δύο οδηγοί δεν θέλουν να αντιγράψουν τη λογική των σχεδόν πανομοιότυπων στρατηγικών όπως ακολουθούσε η Mercedes στους Χάμιλτον–Ρόσμπεργκ για λόγους «αρμονίας».

Οι οδηγοί θέλουν να έχουν ελευθερίες

Ο Όσκαρ Πιάστρι μίλησε σχετικά με τη λογική στη στρατηγική που θα επιλέξει η McLaren στους επόμενους αγώνες, καθώς η μάχη για τον τίτλο εντείνεται.

«Έχουμε μιλήσει γι’ αυτό από τότε. Πιστεύω ότι υπάρχουν καταστάσεις αγώνα όπου, αν είσαι το τελευταίο αυτοκίνητο στο τρενάκι μάχη, έχεις πολύ λιγότερα να χάσεις. Αυτό το στοιχείο θα υπάρχει πάντα και νομίζω πως θα ήταν άδικο να το “εξουδετερώσουμε” μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να είμαστε στην ίδια στρατηγική. Νομίζω ότι έγιναν συζητήσεις για το αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Ήταν πολύ παραγωγικές συζητήσεις. Οπότε θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ελεύθεροι να διαλέγουμε εναλλακτικές στρατηγικές, αν αυτό θέλουμε. Υπήρξαν όμως συζητήσεις για το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι προφανώς δύσκολο να προσπαθείς να καλύπτεις διαφορετικές στρατηγικές, ειδικά με τη θέση που έχουμε στο πρωτάθλημα», είπε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας στο περιθώριο του GP Ολλανδίας.

Από τη μεριά του ο Λάντο Νόρις τόνισε ότι προτεραιότητα σε παρόμοια σενάρια είναι να είναι συνολικά ικανοποιημένη η ομάδα και ξεκαθάρισε πως η Ουγγαρία δεν αλλάζει τη φιλοσοφία.

«Πιστεύω ότι προς το παρόν δεν έχουν αλλάξει πολλά. Η Βουδαπέστη ήταν λίγο μια εξαίρεση. Η απόφασή μου για τη μία στάση είχε να κάνει με το ότι θα ήταν αρκετά ανόητο να μπω στα pits αφού είχαν μπει όλοι μπροστά μου, απλώς για να τους ακολουθήσω χωρίς να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται καν να είσαι “έξυπνος” για να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Η στρατηγική μου είχε σκοπόνα περάσω τον Τζορτζ (Ράσελ) και να μου δώσει την ευκαιρία να είμαι μπροστά του εκείνη τη στιγμή — όχι απαραίτητα για να κερδίσω τον αγώνα τότε. Ήταν αρκετά απίθανο το πώς κατέληξε και ήταν ένα τέλειο αποτέλεσμα. Δεν πήρα εκείνη την απόφαση σκεπτόμενος: “εντάξει, αυτός είναι ο αγώνας μου και μπορώ να προσπαθήσω να τον κερδίσω τώρα”. Ίσως να μην ήταν ένας απολύτως αρμονικός αγώνας μεταξύ μας ως ομάδα, γιατί δεν κύλησε ακριβώς όπως κάνουμε συνήθως. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι ήταν ένα παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί στους αγώνες. Και οι δύο θέλουμε ως οδηγοί τα πράγματα να μην είναι υπερβολικά αυστηρά και δεν θέλουμε να μην μπορούμε να αγωνιστούμε, γιατί είμαστε εδώ και ως άτομα για να αγωνιστούμε και να δείξουμε ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά. Έγιναν συζητήσεις, έγιναν ανασκοπήσεις• σε όλη τη σεζόν, μετά από κάθε αγώνα, κάνουμε μικρορυθμίσεις και έχουμε καλή κατανόηση ως ομάδα. Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, αλλά έχουμε ακόμη ένα Πρωτάθλημα Κατασκευαστών να κερδίσουμε και αυτό είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή», είπε ο Βρετανός.

