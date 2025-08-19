Νέος ΚΟΚ: Οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

Τι δείχνουν οι έλεγχοι της Τροχαίας την περίοδο 11-18 Αυγούστου.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει όλο το καλοκαίρι τους εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Κατά την έκτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (11/8/2025-17/08/2025) πραγματοποιήθηκαν 27.873 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.613 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες οι 80 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 413 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.382 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 72 διανομείς), οι 389 επιβάτες δίκυκλων, οι 155 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και οι 75 οδηγούς οχημάτων ATV (οι λεγόμενες «γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

842 στην Αττική,

382 στη Στερεά Ελλάδα,

264 στο Νότιο Αιγαίο,

248 στα Ιόνια Νησιά,

242 στην Κρήτη,

234 στη Δυτική Ελλάδα,

217 στη Θεσσαλονίκη,

137 στην Πελοπόννησο,

134 στην Κεντρική Μακεδονία,

102 στη Θεσσαλία,

86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

78 στο Βόρειο Αιγαίο,

52 στην Ήπειρο και

8 στη Δυτική Μακεδονία.

Οι ποινές για μη χρήση κράνους

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει τις εξής ποινές: