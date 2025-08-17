Ο Αυστραλός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο οδηγώντας μοτοσικλέτα στη χώρα του.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο, 8 φορές νικητής Grand Prix στη Formula 1, υπέστη ελαφρύ τραυματισμό ύστερα από ατύχημα με μηχανή στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα, ο πρώην οδηγός της Red Bull και της McLaren οδηγούσε dirt bike στη βόρεια Κουίνσλαντ την Πέμπτη, όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε, τραυματίζοντας την κλείδα του.

Ο Ρικάρντο διακομίστηκε στο Mossman Hospital της Κουίνσλαντ, το οποίο καλύπτει περιστατικά έκτακτης ανάγκης για την περιοχή του Cairns. Παρότι οι λεπτομέρειες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες, αναφέρεται πως ο Αυστραλός βρισκόταν σε καλή διάθεση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Δημόσια εμφάνιση λίγες ημέρες πριν το ατύχημα

Το περιστατικό συνέβη μόλις λίγες μέρες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ρικάρντο από τότε που αποχώρησε από τη Formula 1. Ο «Honey Badger» βρέθηκε στη Gold Coast, όπου συμμετείχε σε συνέδριο real estate της Ray White, με τίτλο Connect.

Συνομιλώντας με τη γνωστή παρουσιάστρια αθλητικών, Μελ ΜακΛάφλιν, μίλησε με χιούμορ για τη νέα του καθημερινότητα:

«Λοιπόν, δεν ξυρίζω το πρόσωπό μου. Το μούσι είναι η άνεσή μου αυτή τη στιγμή. Φέτος είναι μια χρονιά αυτογνωσίας. Έζησα μια τρελή, high-speed ζωή για πολύ καιρό, και τώρα βρήκα λίγη ηρεμία», είπε.

Ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να δημιουργεί ανησυχία, όμως το γεγονός προκάλεσε συζητήσεις στους φίλους της Formula 1, καθώς ο Ρικάρντο παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής και πολλοί μέσω των social media εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια μελλοντική του επιστροφή στο grid.