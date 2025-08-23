Σαν Σήμερα: Ο Μπαρικέλο επέστρεψε στις νίκες μετά από 5 χρόνια (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αρκετή δράση, νίκες που έκριναν πρωτάθλημα χάρη σε παραβίαση team orders και ένα απροσδόκητο βάθρο περιλαμβάνονται στη σημερινή μας αναδρομή στον κόσμο της Formula 1. Από τον Ασκάρι στη μοναδική νίκη του Μπαντίνι και τον πρώτο θρίαμβο του Ρούμπενς Μπαρικέλο με την Brawn GP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, ο Αλμπέρτο Ασκάρι κέρδισε το GP Ελβετίας οδηγώντας μια Ferrari 500 και εξασφάλισε έτσι τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του στην F1. Βέβαια, ο Ιταλός άσσος χρειάστηκε να παραβεί εντολές της ομάδας του. Προηγείτο στον αγώνα για ένα μεγάλο διάστημα αλλά έπρεπε να προβεί σε ένα αναγκαστικό pit-stop για επισκευές στο αυτοκίνητο. Όταν επέστρεψε στην πίστα ήταν πλέον τρίτος, πίσω από τους teammate, Τζουσέπε Φαρίνα και Μάικ Χόθορν και είχε εντολή να διατηρήσει την θέση του. Δεν το έπραξε ποτέ, τους προσπέρασε και κέρδισε τον αγώνα για να ξαναστεφθεί πρωταθλητής.

Σαν σήμερα το 1964, ο αδικοχαμένος Λορένζο Μπαντίνι κατέκτησε την μοναδική του νίκη στην Formula 1, κερδίζοντας το πρώτο επίσημο GP Αυστρίας στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το event είχε φιλοξενηθεί σε μια μικρή και με πολλές αναπηδήσεις διαδρομή στο αεροδρόμιο του Ζέλτβεγκ και απλώθηκε σε 105 γύρους, με τον Ιταλό της Ferrari να ξεπερνάει για 6 δευτερόλεπτα την BRM του Ρίτσι Γκίνθερ. Η τρίτη θέση του βάθρου καταλήφθηκε από τον Μπομπ Άντερσον.

Σαν σήμερα το 2009, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 μετά το 2004 και το GP Κίνας, παίρνοντας την καρό σημαία στο σιρκουί πόλης της Βαλένθια με την ομάδα της Brawn GP. Είχε εκκινήσει τρίτος και ξεπέρασε τις McLaren των Χέικι Κοβαλάινεν και Λιούις Χάμιλτον στις δύο φάσεις των pit stops, βάζοντας έτσι πλώρη για την 100η νίκη Βραζιλιάνου οδηγού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Χάμιλτον έμεινε στη δεύτερη θέση, με τον Κίμι Ράικονεν της Ferrari να κλείνει το βάθρο. Στον αγώνα έκανε ντεμπούτο ο Ρομέν Γκροζάν με τη Renault έχοντας αντικαταστήσει τον Νέλσον Πικέ. Επιπλέον ο Λούκα Μπαντοέρ έκανε μια καταστροφική επιστροφή στην F1 στη θέση του τραυματία, Φελίπε Μάσα. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν καταγράφηκε ούτε μία προσπέραση εντός πίστας στον αγώνα αυτόν, καθιστώντας τον ως το μόλις τρίτο τότε επίσημο Grand Prix με αυτή την ιδιαιτερότητα.

Σαν σήμερα το 2015, το GP Βελγίου της Formula 1 έμεινε στην ιστορία κυρίως για το απροσδόκητο βάθρο του Ρομέν Γκροζάν, το 10ο και τελευταίο του στη Formula 1. Ο Γάλλος οδηγός της οικονομικά δύσκαμπτης τότε Lotus είχε εκκινήσει 4ος και διατηρούσε τη θέση αυτή οδηγώντας εξαιρετικά. Τελικά προβιβάστηκε στην τρίτη θέση στον 42ο γύρο, ύστερα από ένα ξαφνικό κλατάρισμα του πίσω-δεξιού ελαστικού στην Ferrari του Σεμπάστιαν Φέτελ. Νικητής είχε αναδειχθεί ο Λιούις Χάμιλτον και δεύτερος είχε τερματίσει ο Νίκο Ρόσμπεργκ. Επίσης, το συγκεκριμένο Grand Prix έχει μείνει στην ιστορία και για ένα αρνητικό ρεκόρ που σημείωσε η ομάδα της McLaren. Η προβληματική μονάδα ισχύος της Honda αλλάχτηκε δύο φορές μέσα στο τριήμερο για τους Τζένσον Μπάτον και Φερνάντο Αλόνσο, με τις επιπρόσθετες αλλαγές των επί μέρους κομματιών της να επιφέρουν βαρύτατες ποινές θέσεων στο grid: 50 για τον Βρετανό και 55 για τον Ισπανό, συνολικά 105.

Φωτογραφίες: netodemetriou/Χ