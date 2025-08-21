Ο Μονεγάσκος οδηγός είναι αισιόδοξος για το μέλλον της ιταλικής ομάδας και τις δυνατότητές της να επιστρέψει στους τίτλους στη Formula 1.

Ο Σαρλ Λεκλέρ διατηρεί την πεποίθηση ότι η Ferrari μπορεί να του προσφέρει στο άμεσο μέλλον ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Formula 1, παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η ομάδα το 2025.

Ο Μονεγάσκος οδηγός ξεκίνησε τη σεζόν με αισιοδοξία, ελπίζοντας ότι η φόρμα που επέδειξε η Ferrari στο φινάλε του 2024, (σ.σ. όταν λίγο έλειψε να κερδίσει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών) θα συνεχιζόταν. Ωστόσο, τα προβλήματα της SF-25 και η εντυπωσιακή βελτίωση της McLaren τον χειμώνα έβαλαν φρένο στις φιλοδοξίες της ιταλικής ομάδας, που παραμένει χωρίς νίκη φέτος.

Πίστη για ένα καλύτερο μέλλον

Παρόλα αυτά, η Ferrari έχει καταφέρει να είναι ο πιο κοντινός αντίπαλος της κυρίαρχης McLaren, αν και βρίσκεται 299 βαθμούς πίσω. Με τους νέους κανονισμούς του 2026 να υπόσχονται ανατροπές, ο Λεκλέρ εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για το μέλλον υπό την ηγεσία του Φρεντ Βασέρ.

«Ο Φρεντ σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δεις πώς λειτουργεί η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι δουλεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η επόμενη χρονιά θα είναι σημείο καμπής, καθώς θα είναι η αρχή μιας νέας εποχής μονοθεσίων. Όταν ξεκινάς μια νέα εποχή, αν δεν κάνεις το σωστό ξεκίνημα, είναι πολύ δύσκολο να καλύψεις τη διαφορά, γιατί και οι άλλες ομάδες θα βελτιώνονται. Θα πρέπει να αρχίσουμε με το δεξί και μετά θα δούμε. Προς το παρόν είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο να ξανακάνω τη Ferrari μεγάλη και να επιστρέψουμε στις νίκες», ανέφερε μετά τον αγώνα της Ουγγαρίας.

Στο Σπα, ο Λεκλέρ σημείωσε το τέταρτο βάθρο του σε έξι αγώνες, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της ομάδας μετά τις αρχικές δυσκολίες.

«Οι αναβαθμίσεις πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη. Στην αρχή της χρονιάς έπρεπε να στήνουμε το μονοθέσιο με πολύ ακραίες ρυθμίσεις, κάτι που οδηγούσε και σε περισσότερα λάθη. Τώρα είμαστε σε πιο λογικά πλαίσια, γεγονός που μας βοηθά να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Είναι καλό να βλέπουμε αποτέλεσμα», είπε ο Λεκλέρ.

Ικανοποιημένος από την προσωπική του απόδοση

Παρά τις δυσκολίες της ομάδας, ο Λεκλέρ έχει καταφέρει να πάρει όλα τα φετινά πέντε βάθρα της Ferrari, ξεπερνώντας τον teammate του Λιούις Χάμιλτον στους περισσότερους αγώνες.

«Όσον αφορά την προσωπική μου απόδοση, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δεν είναι η καλύτερη περίοδος της καριέρας μου, γιατί θέλω να κερδίζω. Σίγουρα θέλω να βελτιώνομαι και, όπως στο Σίλβερστον, που ένα πολύ κακό Σαββατοκύριακο για μένα, θέλεις να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερα τέτοια στη σεζόν. Εκτός από αυτό, είμαι πολύ ευχαριστημένος, και αυτό είναι θετικό», τόνισε.

