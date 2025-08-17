Ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών του 2026, η FIA πιστεύει πως έχει διασφαλίσει πως καμία ομάδα δεν θα έχει μεγάλο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη τεχνική αλλαγή των τελευταίων 50 ετών, με το 2026 να φέρνει επανάσταση τόσο στους τεχνικούς κανονισμούς μονοθεσίων όσο και στους κανονισμούς κινητήρων. Η FIA είναι πεπεισμένη ότι το νέο πλαίσιο δεν θα επιτρέψει επανάληψη της απόλυτης κυριαρχίας που είδαμε το 2014, όταν η Mercedes άνοιξε έναν κύκλο νικών που κράτησε ως το 2020.

Ο Νικόλας Τομπάζης, Διευθυντής Μονοθεσίων της FIA, δήλωσε στο Motorsport.com για το συγκεκριμένο ζήτημα: «Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε ξανά μια κατάσταση όπου ένας κατασκευαστής θα έχει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα όπως το 2014. Οι νέοι κινητήρες είναι πιο απλοί, παρά την αυξημένη ηλεκτρική ισχύ. Δεν υπάρχει πλέον το MGU-H, και ορισμένα στοιχεία έχουν πιο αυστηρά όρια, οπότε δεν αναμένουμε τόσο μεγάλες διαφορές».

Το MGU-H, που το 2014 αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα απόδοσης και τεράστιο κόστος ανάπτυξης, αφαιρείται από το 2026, κάτι που σύμφωνα με την FIA θα μειώσει τα έξοδα των κατασκευαστών και θα δώσει στους νεοεισερχόμενους πιο δίκαιο αγωνιστικό πεδίο.

Το νέο «δίχτυ ασφαλείας» για τους αδύναμους

Παρά τη μεγαλύτερη ισορροπία, η FIA αναγνωρίζει πως υπάρχει πιθανότητα κάποιος κατασκευαστής να ξεκινήσει με σημαντικό πλεονέκτημα. Για αυτόν τον λόγο, έχει ενσωματώσει στους κανονισμούς του 2026 ένα σύστημα «Concessions» με την ονομασία ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

Ο Τομπάζης εξηγεί: «Κάθε πέντε-έξι αγώνες θα μετράται η μέση απόδοση των κινητήρων. Όσοι βρίσκονται πάνω από 3% πίσω από τον ισχυρότερο, θα λαμβάνουν επιπλέον χρήματα για ανάπτυξη, περισσότερες ώρες στον δυναμόμετρο και τη δυνατότητα νέας ομολογκασιόν. Έτσι, όσοι είναι πίσω θα μπορούν να επιταχύνουν την πρόοδό τους».

Το σύστημα αυτό θα ισχύει για την περίοδο 2026-2030 και θα αφορά αποκλειστικά το θερμικό κομμάτι του κινητήρα (ICE). Με την ADUO κατάσταση, συγκεκριμένα εξαρτήματα που θα ήταν «παγωμένα» για ανάπτυξη μπορούν να τροποποιηθούν.

Το BoP δεν είναι λύση για την F1

Η FIA απορρίπτει κάθε ιδέα ότι αυτό το σύστημα θυμίζει Balance of Performance όπως στο WEC. Πρόκειται για ένα σύστημα που εξισορροπεί με διάφορες παραμέτρους την απόδοση μονοθεσίων ή αγωνιστικών αυτοκινήτων

«Οι κανονισμοί είναι ίδιοι για όλους. Δεν δίνουμε περισσότερα κυβικά ή καύσιμο σε κάποιον. Αν δεν υπήρχε το κόστος-οροφή, θα μπορούσαν να ρίξουν πολλά χρήματα για να καλύψουν τη διαφορά. Με το κόστος-οροφή υπάρχει κίνδυνος να μείνουν πίσω για πάντα, κάτι που δεν θέλουμε», τόνισε ο Τομπάζης.

Πρόβλεψη για προβλήματα αξιοπιστίας

Η FIA εξετάζει και μια ακόμη δικλείδα ασφαλείας για κατασκευαστές που θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας στην αρχή της νέας εποχής.

«Αν κάποιος καταστρέφει κινητήρες σε κάθε αγώνα, τρώει μεγάλο μέρος του budget του και δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Σκεφτόμαστε να επιτρέπουμε μείωση κόστους (σε όρους cost cap) για κινητήρες πέραν ενός ορίου, ώστε να μην καταστρέφεται το αγωνιστικό του μέλλον», είπε ο Τομπάζης.

Με πιο απλό τεχνικό πλαίσιο, αφαίρεση του MGU-H και νέο μηχανισμό ενίσχυσης των αδύναμων, η FIA πιστεύει ότι η F1 του 2026 θα είναι πιο ανταγωνιστική και δεν θα ξαναζήσουμε μονομερή κυριαρχία όπως το 2014.

