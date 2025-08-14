Η βρετανική ομάδα θέλει να βάλει ένα εμπόδιο στη Red Bull για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους εργαζόμενους της.

Η McLaren Racing επιμένει στις σημαντικές αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει η FIA από το 2026 και αφορούν το προσωπικό των ομάδων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της βρετανικής ομάδας, Αντρέα Στέλα, η McLaren στηρίζει τις συζητήσεις για νέους κανονισμούς που θα ρυθμίζουν τις άμεσες μετακινήσεις στελεχών ανάμεσα σε ομάδες της Formula 1.

Η συζήτηση γύρω από το ζήτημα αναζωπυρώθηκε μετά την πρόσφατη αιφνιδιαστική αλλαγή ρόλων του Λοράν Μέκις από τη Racing Bulls στη Red Bull Racing, στη θέση του Κρίστιαν Χόρνερ. Η ουσία του προβλήματος δεν είναι ποια ονόματα παίρνουν τις θέσεις αλλά το γεγονός πως από τη μία ομάδα της Red Bull στην άλλη δεν υπάρχει η υποχρεωτική άδεια (gardening leave) που ισχύει για το υπόλοιπο grid.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Στο επίκεντρο η ανεξαρτησία των ομάδων

Μιλώντας για τις επικείμενες αλλαγές κανονισμών του 2026, ο Στέλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ζήτημα μετακίνησης στελεχών από τη μία ομάδα στην άλλη όπως κάνει η Red Bull.

«Είναι ένα ενδιαφέρον και αρκετά σύνθετο ζήτημα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην το προσεγγίσουμε υπεραπλουστευμένα. Στο παρελθόν, η McLaren έχει θέσει το θέμα της ανεξαρτησίας των ομάδων. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πλήρως ανεξάρτητες ομάδες προστατεύονται απέναντι σε πλεονεκτήματα που μπορεί να εκμεταλλευτούν ομάδες με εξαρτήσεις μεταξύ τους».

Ο Ιταλός τόνισε ότι η McLaren εμπιστεύεται τους ισχύοντες κανονισμούς, αλλά δεν αποκλείει περαιτέρω μέτρα:

«Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι οι υπάρχοντες κανονισμοί και ο τρόπος που εφαρμόζονται είναι ήδη αποτελεσματικοί στο να περιορίζουν πιθανούς κινδύνους από άμεσες μετακινήσεις προσωπικού. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το θέμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημιουργικής συζήτησης στο μέλλον, ώστε να εξεταστεί μια πιο εξελιγμένη προσέγγιση».

Stepping into his new role 🤝



Last week, Laurent Mekies experienced his first day at the track at the helm of Red Bull Racing 👀#F1 pic.twitter.com/srvOIYeDbQ — Formula 1 (@F1) July 14, 2025

Οι ομάδες Α και Β απειλούν τη δικαιοσύνη του σπορ

Ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, έχει επανειλημμένα επικρίνει τη λογική των «A-B ομάδων», δηλαδή των ομάδων με στενούς δεσμούς ή κοινή ιδιοκτησία:

«Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στους κανονισμούς. Πιστεύω ότι τα A-B teams είναι σοβαρό πρόβλημα για το μέλλον. Σε κανένα άλλο άθλημα δεν υπάρχει τέτοια συνιδιοκτησία και αυτό δημιουργεί τεράστιες συγκρούσεις συμφερόντων. Με το πλαφόν προϋπολογισμού, πρέπει να είμαστε ένα σπορ απόλυτης δικαιοσύνης. Όταν ένας οργανισμός έχει δύο ομάδες ή υπάρχει σχέση Α-Β, υπονομεύεται η ακεραιότητα της αγωνιστικής ισότητας. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης, ενόψει και του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1, συζητούν για το GP Ουγγαρίας

