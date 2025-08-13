Η πίεση και τα δημοσιεύματα περί κρίσης και διοικητικής αστάθειας προκάλεσαν αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό της ιταλικής ομάδας.

Φήμες περί πιθανής αποχώρησης του Φρεντ Βασέρ από τη Scuderia Ferrari είχαν κυκλοφορήσει σε ιταλικά μέσα λίγο πριν το GP Καναδά της Formula 1. Μάλιστα, πολλά δημοσιεύματα είχαν σίγουρο το… διαζύγιο με τον Γάλλο και ανέφεραν μάλιστα ορισμένα ονόματα ως σίγουρους αντικαταστάτες.

Ο ίδιος ο Βασέρ και οι οδηγοί της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, είχαν διαψεύσει, τότε, κατηγορηματικά τις φήμες. Στις 31 Ιουλίου η Ferrari ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του Γάλλου για αρκετά ακόμα χρόνια.

Ο Βασέρ είναι περήφανος για τη θέση του

Μιλώντας στο F1.com, ο Βασέρ περιέγραψε τη σημασία της ανανέωσης του συμβολαίου του με τη Ferrari:

«Η δουλειά μου είναι πιθανότατα η πιο συναρπαστική στο paddock. Αν κερδίσεις στη Formula 1, είναι τεράστιο αλλά να κερδίσεις με τη Ferrari είναι κάτι ιδιαίτερα συναρπαστικό. Είναι ένα καλό βήμα στη διαδικασία. Είχαμε κάποιες συζητήσεις και υπήρξαν φήμες στον Τύπο τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό δεν βοηθάει ούτε τη σταθερότητα της ομάδας ούτε το ηθικό, αλλά τώρα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είναι σημαντικό. Είναι ένα καλό βήμα».

Ο Βασέρ τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί στο τέλος της σεζόν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Παλεύουμε με τη Mercedes και τη Red Bull για τη δεύτερη θέση και θέλουμε να κερδίσουμε μερικούς αγώνες μέχρι το τέλος. Το project του 2026 είναι μια τεράστια πρόκληση και πρέπει όλοι να είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι και ενωμένοι για να το διαχειριστούμε».

Χρειάζεται χρόνος για να χτιστεί ομάδα πρωταθλητισμού

Ο Βασέρ, που ανέλαβε τη Ferrari στις αρχές του 2023, ήταν ξεκάθαρος σχετικά με το χρονικό κόστος της ανασυγκρότησης:

«Είμαι πραγματικά πεπεισμένος ότι χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος στη Ferrari, αλλά γενικά σε όλες τις ομάδες: αν κοιτάξετε την ιστορία της F1, όταν ο Κρίστιαν Χόρνερ πήγε στη Red Bull ή όταν ο Ζαν Τοντ πήγε στη Ferrari, πριν από τις μεγάλες επιτυχίες χρειάστηκε χρόνος για την πρώτη νίκη. Χρειάζεσαι μερικά χρόνια για να χτίσεις μια ομάδα, να προσλάβεις τους ανθρώπους που θέλεις κοντά σου, και μετά χρειάζεται χρόνος για να δουλέψετε μαζί. Θέλουμε να είμαστε πολύ ευέλικτοι στη F1, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μεγάλη αδράνεια».

