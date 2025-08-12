Ο Μπέρνι Έκλεστον δεν βλέπει την ώρα να δει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή εκτός Formula 1 λέγοντας πως «έχει κερδίσει αρκετά».

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστον, θεωρεί ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα πρέπει να ζητήσει από τη Ferrari να τον αποζημιώσει για το υπόλοιπο του συμβολαίου του και να αποχωρήσει. Οι δηλώσεις του έγιναν απευθείας μετά από ένα απογοητευτικό τριήμερο στο GP Ουγγαρίας.

Έπειτα από δύο κακούς αγώνες σε Βέλγιο και Ουγγαρία σε μία σεζόν με πληθώρα προβλημάτων της SF-25 και αργής προσαρμογής στο εντελώς νέο περιβάλλον της Ferrari, όλοι έχουν τη δική τους –και πάνω απ’ όλα σωστή– άποψη για το τι πρέπει να κάνει ο Χάμιλτον με την καριέρα του. Ο Έκλεστον είναι ένας από αυτούς.

Κάλεσμα στον Χάμιλτον να κρεμάσει το κράνος του

Ο Έκλεστον μιλώντας στη Daily Mail πρότεινε ότι μια πρόωρη λύση συνεργασίας θα μπορούσε να είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές:

«Αν ήμουν ο Λιούις, θα έλεγα στη Ferrari ότι θέλω να πληρωθώ ολόκληρο το συμβόλαιό μου. Τον υπέγραψαν επειδή πίστεψαν ότι θα έκανε τη δουλειά. Δεν λειτουργεί, οπότε μπορεί να αποχωρήσει αν το θέλουν. Αυτό θα μπορούσε να δουλέψει και για τους δύο», δήλωσε ο 93χρονος πρώην ισχυρός άνδρας της F1.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα ήθελα να πάθει κάτι κακό ο Λιούις. Δεν παλεύει για το πρωτάθλημα και βρίσκεται σε μια φάση της ζωής του που δεν αξίζει να ρισκάρει δύο χρόνια εκτός δράσης με σπασμένη πλάτη ή κάτι άλλο σοβαρό. Δεν χρειάζεται να πάρει άλλο ρίσκο. Έχει κατακτήσει επτά τίτλους, αρκετά έχει πετύχει».

Ο Χάμιλτον κουράστηκε

Κρίνοντας από μακριά τη φετινή πορεία του Χάμιλτον, ο Έκλεστον τον βλέπει ως τον μοναδικό που ευθύνεται για τη φετινή του σεζόν και προτιμά να τον δει να αποχωρεί από την F1.

«Ο Λιούις είναι πολύ ταλαντούχος, ήταν και μάλλον εξακολουθεί να είναι. Αλλά, όπως συμβαίνει με πολλούς πρωταθλητές, όταν φτάνεις στην κορυφή υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση, και δεν είναι καλή, είναι προς τα κάτω. Κουράζονται. Ο Λιούις είναι κουρασμένος. Κάνει αυτό που κάνει εδώ και μια αιωνιότητα. Χρειάζεται ξεκούραση, μια πλήρη επανεκκίνηση, να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ίσως να μην το σκέφτεται τώρα, αλλά θα συνηθίσει γρήγορα να κάνει άλλα πράγματα εκτός αγώνων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να το είχε κάνει ήδη. Δεν είναι απατεώνας, αλλά θα κοροϊδεύει τον εαυτό του αν συνεχίσει. Αν ήμουν υπεύθυνος για εκείνον, θα διαπραγματευόμουν άμεσα με τη Ferrari και θα έλεγα: "Αν έχετε κάποιον να αντικαταστήσει τον Λιούις, θα αποχωρήσει"».

