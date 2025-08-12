Η Aristotle Racing Team του ΑΠΘ ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο διεθνή διαγωνισμό Formula Student Austria.

Η ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Aristotle Racing Team (ART), βελτίωσε φέτος το 8ο της μονοθέσιο, ART-25 και συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον διεθνή διαγωνισμό Formula Student Austria. Με το βλέμμα στο πρώτο σκαλί του βάθρου, η ομάδα ετοίμασε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τους διαγωνισμό της Αυστρίας και ξεκίνησε οδικώς την πορεία της προς την πίστα Red Bull Ring, στην πόλη Spielberg της Αυστρίας, μια πίστα που αποτελεί μεγάλο κέντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού και που κάθε χρόνο χιλιάδες θεατές από όλο τον κόσμο την επισκέπτονται για να παρακολουθήσουν κορυφαία πρωταθλήματα όπως η Formula 1 και το Moto GP.

Η πρώτη ημέρα (19/07) μας βρήκε στον χώρο του διαγωνισμού, όπου το μονοθέσιό μας πέρασε επιτυχώς το μηχανολογικό έλεγχο (mechanical inspection,πρώτο μέρος του Scrutineering), ένα από τα πιο σημαντικά στάδια πριν την έναρξη των δυναμικών αγωνισμάτων. Η επιθεώρηση αυτή εξασφαλίζει ότι το όχημα πληροί όλα τα τεχνικά και κατασκευαστικά πρότυπα του διαγωνισμού, και η επιτυχής ολοκλήρωσή της μάς δίνει ώθηση για τη συνέχεια.Το υπόλοιπο της ημέρας αφιερώσαμε στην προετοιμασία για τα στατικά αγωνίσματα(Business Plan Presentation - παρουσίαση επιχειρηματικού πλάνου, Cost and Manufacturing - διεργασίες κατασκευής και κοστολόγηση, Engineering Design - ανάλυση μελέτης και σχεδίασης) που ακολουθούν τις επόμενες ημέρες αλλά και στην προετοιμασία του ART-25 για τις επόμενες δοκιμασίες. Η ομάδα εργάζεται με προσήλωση για να είναι έτοιμη σε όλα τα επίπεδα! Παράλληλα, συμμετείχαμε στην επίσημη τελετή υποδοχής του διαγωνισμού, όπου όλες οι ομάδες καλωσορίστηκαν από τους διοργανωτές και ξεκίνησε και επίσημα το αγωνιστικό πρόγραμμα της εβδομάδας.

Η δεύτερη μέρα περιλάμβανε την μεταφορά του μονοθεσίου μας στο ‘’paddock’’ του Red Bull Ring και την οργάνωση του pit μας στους χώρους της πίστας.Ακολούθησε με επιτυχία η ολοκλήρωση των υπόλοιπων απαραίτητων ελέγχων, tilt test (έλεγχος για δικές του μονοθεσίου με κλήση 60° μοιρών) noise test (έλεγχος ήχου της εξάτμισης) και brake test (έλεγχος ορθής λειτουργίας του συστήματος πέδησης). Το ART-25 πλέον ήταν έτοιμο να δείξει τις ικανότητές του στην πίστα! Το υπόλοιπο της ημέρας εστιάσαμε στις δοκιμές του μονοθεσίου στον χώρο δοκιμών, ώστε να συνηθίσουν οι οδηγοί και να γίνει το τελικό στήσιμο του αυτοκινήτου.

Η τρίτη μέρα αφορούσε τα στατικά αγωνίσματα, ξεκινώντας από νωρίς το πρωί με το Engineering Design, ακολουθώντας το Cost & Manufacturing και ολοκληρώνοντας με το Business Plan Presentation. Παρόλη την προετοιμασία της ομάδας δεν καταφέραμε να προκριθούμε στους τελικούς αυτών των αγωνισμάτων, αλλά λάβαμε σημαντικό feedback, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα της Κροατίας.

Την τέταρτη μέρα πλέον ξεκίνησαν τα δυναμικά αγωνίσματα με το Acceleration (επιτάχυνση) και το Skidpad (Πρόσφυση) να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί. Ο καιρός ήταν απρόβλεπτος με προβλέψεις για βροχή και η ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει όλες τις προσπάθειές της (4 σε κάθε αγώνισμα) πριν αρχίσει η βροχή. Οι καλύτεροι χρόνοι που σημειώσαμε ήταν 00:04.639 και 00:05.318 αντίστοιχα που μας έφεραν στην 4η θέση και στα δύο αγωνίσματα. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ήταν η ώρα για το αγώνισμα του Autocross (γρήγορος γύρος), όπου καταφέραμε να σημειώσουμε τον 3ο καλύτερο χρόνο 00:51.126 που τελικά μας ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφού το μονοθέσιο με τον 2ο καλύτερο χρόνο χτύπησε κώνο και δέχτηκε ποινή.

Την πέμπτη και τελευταία μέρα με την αγωνία να κορυφώνεται και το αγώνισμα του Endurance (αντοχή) να λαμβάνει χώρα στις 10.00 το πρωί, οι επιδόσεις της ομάδας χάρη στην κατάσταση του μονοθεσίου αλλά και τις ικανότητες των οδηγών μας, ήταν εξαιρετικές και ο ενθουσιασμός της ομάδας μεγάλος. Τελικά καταφέραμε με επιτυχία να ολοκληρώσουμε τον αγώνα αντοχής με συνολικό χρόνο 21:16.499. Δυστυχώς στο Efficiency (απόδοση) δεν καταφέραμε να συλλέξουμε πόντους αλλά ελπίζουμε να τα καταφέρουμε στην Κροατία.

Στην τελετή βράβευσης κατακτήσαμε την 2η θέση στα αγωνίσματα του Autocross και του Endurance και συνολικά την 3η θέση στην συνολική κατάταξη! Αυτή ήταν μόνο η αρχή της αγωνιστικής μας χρονιάς και οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς για τον αγώνα της Κροατίας στις 11-17 Αυγούστου!

