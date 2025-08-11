Η ιταλική ομάδα έχει θέσεις τις προτεραιότητές της για τη συνέχεια της φετινής σεζόν της Formula 1 σύμφωνα με τον οδηγό της, Σαρλ Λεκλέρ.

Από τη στιγμή που η επίτευξη ενός τίτλου είναι κάτι το ακατόρθωτο στο 2025, η Scuderia Ferrari αλλάζει σκεπτικό και προσέγγιση. Ο Σαρλ Λεκλέρ τόνισε πως η ομάδα του Μαρανέλο πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1.

Ο Μονεγάσκος προτιμά να πάρει τη 2η θέση κι ας δίνει λιγότερο χρόνο χρήσης στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD σε σχέση με την 3η θέση.

Μία θέση κάτω από τους πρωταθλητές

Ο Λεκλέρ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας του GP Ουγγαρίας, ξεκαθάρισε: «Είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερο να τερματίσουμε δεύτεροι παρά τρίτοι. Όπως είπατε, υπάρχει και το ζήτημα του χρόνου στην αεροδυναμική σήραγγα, αλλά δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Στην πίστα θέλουμε πάντα να τερματίζουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και μετά θα διαχειριστούμε όποιον χρόνο έχουμε στην αεροσήραγγα. Στόχος μας είναι πάντα το καλύτερο δυνατό. Η δεύτερη θέση στους κατασκευαστές είναι ένας από τους στόχους μας, αλλά ο μεγαλύτερος στόχος είναι να επιστρέψουμε στις νίκες το συντομότερο δυνατό. Όπου κι αν τερματίσουμε, θα δουλέψουμε από εκεί και θα δούμε πόσες ώρες θα έχουμε του χρόνου».

Αναφερόμενος στις προσδοκίες για το υπόλοιπο του 2025, ο Μονεγάσκος παραδέχτηκε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια πίστα αυτή τη στιγμή όπου να πιστεύουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από τη McLaren. Συνεχώς, η McLaren είναι το πιο δυνατό μονοθέσιο φέτος. Η Red Bull είναι λίγο πιο ασταθής, όπως κι εμείς και η Mercedes, αλλά η σταθερά είναι η McLaren. Για την ώρα, δεν υπάρχει πίστα στην οποία να πηγαίνω και να πιστεύω ότι θα είμαστε φαβορί, αλλά ελπίζω να εκπλαγώ ευχάριστα».

Οι περιορισμοί στην εξέλιξη

Τό το 2021, η F1 εφαρμόζει ένα κλιμακωτό σύστημα για τον χρόνο χρήσης της αεροδυναμικής σήραγγας, σε συνδυασμό με το όριο προϋπολογισμού (cost cap). Όσο υψηλότερα τερματίζει μια ομάδα στη βαθμολογία των κατασκευαστών, τόσο λιγότερες ώρες δοκιμών δικαιούται για τους επόμενους 6 μήνες.

Στο σημείο της θερινής διακοπής, η Ferrari βρίσκεται στη 2η θέση με 260 βαθμούς. Η McLaren κυριαρχεί με 559, ενώ η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται ότι θα δοθεί με τη Mercedes (3η με 236 βαθμούς) και τη Red Bull (4η με 194).

